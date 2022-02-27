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شولتس: ألمانيا ستخصص مئة مليار يورو لتحديث منظومتها الدفاعية

تاريخ النشر: 27/02/2022 - 13:08

شولتس: ألمانيا ستخصص مئة مليار يورو لتحديث منظومتها الدفاعية
وحدة عسكرية ألمانية (أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: طارق طه

أعلنت ألمانيا، بعد ظهر اليوم الأحد، أنها ستغلق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية اعتبارًا من اليوم الساعة 14,00.

وقال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الأحد، إننا سنرفع نفقاتنا العسكرية إلى "أكثر من 2% من إجمالي ناتجنا الداخلي" سنويا.

وأضاف شولتس أن ألمانيا ستخصص مئة مليار يورو لتحديث منظومتها الدفاعية. وفي سياق يتعلق بالعقوبات الاقتصادية والمالية على روسيا، قال إن "انهيار الأسواق الروسية يؤكد أن عقوباتنا مؤثرة".

وكان قد تبنى الحلفاء الغربيون حزمة جديدة من العقوبات المالية ضد موسكو بعد غزو أوكرانيا، وخططوا لاستبعاد العديد من المصارف الروسية من منصة "سويفت" للتعاملات العالمية بين البنوك، التي تعد أداة حيوية في التمويل العالمي.

وقال البيت الأبيض في بيان مشترك، إن قادة المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة "ملتزمون مواصلة فرض تكاليف على روسيا ستزيد من عزلها عن النظام المالي وعن اقتصاداتنا".

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#ألمانيا
#استحداث منظومة دفاعية
#أوكرانيا
#كييف
#موسكو
#الحرب العالمية الثالثة

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