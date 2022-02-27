طهران: لقاء يجمع أبرز مسؤولَين أمنيين في إيران وسورية

اجتمع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، برئيس مكتب الأمن التابع للنظام السوري، علي مملوك، خلال لقاء عُقد في طهران اليوم الأحد، هو أول لقاء معلَن منذ عامين بين أبرز مسؤولَين أمنيين في البلدين الحليفين.

وتُعدّ إيران حليفا أساسيا لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، وقدمت خلال النزاع المستمر في بلاده منذ 2011، دعما سياسيا واقتصاديا وعسكريا للنظام.

وأكد شمخاني خلال استقباله مملوك، أن طهران ستواصل تقديم هذا الدعم.

وقال إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي دعمت الحكومة والشعب السوريين في أصعب الظروف وذروة تحركات الجماعات الإرهابية، عازمة على مواصلة دعمها لسورية حكومة وشعبا"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

وشكّلت إيران مع روسيا، أبرز داعمين خارجيين لرئيس النظام خلال النزاع.

وتأتي زيارة مملوك إلى طهران، بعد أيام من بدء القوات الروسية غزوا لأوكرانيا يثير توترا حادا ومتصاعدا مع الغرب خصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية السورية إلى أن اللقاء بحث في "التطورات الأخيرة على الساحة الدولية وانعكاساتها على المنطقة"، من دون تفاصيل إضافية.

ورأى مملوك أن تعاون دمشق وطهران "في مجال مكافحة الإرهاب يصب في دعم الأمن الإقليمي في المنطقة"، وفق "سانا" التي أكدت أن الطرفين بحثا في "مواجهة المساعي الأميركية التي تهدف لإعادة تصنيع وإحياء التنظيمات الإرهابية في سورية".

واعتبر شمخاني أن تواجد الولايات المتحدة، العدو اللدود لطهران، "يشكل أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار" في سورية، بحسب "إرنا".

وينتشر نحو 900 جندي أميركي في شمال شرق سورية، وفي قاعدة التنف الواقعة جنوبا قرب الحدود مع العراق والأردن، وذلك في إطار التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وسبق للولايات المتحدة أن أعلنت قصف مواقع لفصائل مسلحة قريبة من طهران، في مناطق حدودية في سورية والعراق، تتهمها بشنّ هجمات تستهدف قواتها.

ويعود اللقاء الأخير المعلن بين شمخاني ومملوك إلى كانون الثاني/ يناير 2020، خلال زيارة المسؤول السوري طهران للتعزية بمقتل اللواء في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد.