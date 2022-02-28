المفاوضات الروسية- الأوكرانية: كييف تطالب بوقف فوري لإطلاق النار

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

بدأت، اليوم الإثنين، أول مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الحرب الأسبوع الماضي، إذ طالبت كييف "بوقف فوري لإطلاق النار" فيما تجاوز عدد اللاجئين الفارين من النزاع 500 ألف.

وبينما وصل الوفدان لعقد محادثات عند الحدود بين بيلاروس وأوكرانيا في اليوم الخامس من الغزو الذي نفذته موسكو، طالبت الرئاسة الأوكرانية بوقف إطلاق النار و"سحب القوات"، وهو أمر يبدو رفض موسكو له شبه مؤكد.

وانطلقت محادثات عند الحدود بين بيلاروس وأوكرانيا، بمشاركة وزير الدفاع الأوكراني، وغيره من المسؤولين الأوكرانيين والروس.

وترددت كييف في البداية بإرسال وفد إلى بيلاروس، نظرا لدور الأخيرة في تسهيل الهجوم الروسي على أوكرانيا عبر استضافة قوات وأسلحة استخدمت في الغزو.

وقال مستشار الكرملين فلاديمير مدينسكي الذي توجّه إلى بيلاروس للمشاركة في المحادثات للتلفزيون الروسي "لدينا بالتأكيد مصلحة في التوصل إلى بعض الاتفاقيات في أقرب وقت ممكن".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لا أؤمن في الحقيقة بنتيجة هذا الاجتماع. ومع ذلك، فليجربوا".

وانعكس تأثير العقوبات المالية الغربية الشديدة التي فرضها الغرب على موسكو على أسواق المال صباح الاثنين، إذ انهار الروبل إلى مستوى قياسي فيما رفع المصرف المركزي الروسي معدلات الفائدة بأكثر من الضعف إلى 20 في المئة.

وتهدف العقوبات التي تستهدف القطاع المالي الروسي لتغيير حسابات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن على الأرض، واصل حوالى 100 ألف جندي روسي يعتقد أنهم داخل أوكرانيا غزوها من الشمال والشرق والجنوب.

وأفاد مسؤولون غربيون في مجال الدفاع وحكومة كييف بأن القوات الأوكرانية، تمكنت حتى الآن من إبقاء مدن البلاد الرئيسية خارج قبضة الروس، رغم توغلات في العاصمة كييف وثاني كبرى مدن البلاد خاركيف نهاية الأسبوع.

وأعلنت هيئة أركان الجيش الأوكراني في بيان، اليوم الإثنين "أبطأ المحتلون الروس من وتيرة الهجوم"، مشيرة إلى تكبد موسكو "خسائر كبيرة".

لكن مسؤولين أوكرانيين أفادوا بأن الجنود الروس تمكنوا من احتلال مدينة بيرديانسك الصغيرة.

وبعد ليلة هادئة نسبيا، سارع سكان العاصمة، اليوم الإثنين، لشراء الطعام عقب رفع حظر تجوّل شامل فرض السبت، وصدرت بموجبه أوامر للقوات المحلية بإطلاق النار على أي شخص يتحرّك في المدينة نهاية الأسبوع.

وفي ظل تقارير عن مزيد من التحركات للقوات الروسية باتّجاه كييف، أعلنت موسكو أنها كسبت حاليا "تفوقا جويا على كافة أراضي أوكرانيا"، بينما اتهمت الجنود الأوكرانيين باستخدام المدنيين كدروع بشرية.

وأمر بوتين بوضع القوات النووية الروسية في حالة تأهّب ردا على ما وصفها بخطوات "غير ودّية" قامت بها الدول الغربية، التي فاجأت المراقبين بوحدة صفّها وسرعتها في فرض عقوبات على الاقتصاد الروسي.

وقال الناطق باسم الكرملين دمتيري بيسكوف للصحافيين إن "العقوبات الغربية على روسيا قاسية، لكن لدى بلدنا الإمكانيات اللازمة لتعويض الأضرار".

من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من نصف مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بدأ الغزو الروسي الخميس.

وقال المفوض السامي للاجئين في الامم المتحدة فيليبو غراندي، في تغريدة "فر أكثر من 500 ألف لاجئ حتى الآن من أوكرانيا إلى دول مجاورة".