زيلينسكي يطالب بانضمام بلاده للاتحاد الأوروبي على الفور

قال الرئيس الأوكراني، فولدومير زيلينسكي إن "16 طفلا قتلوا و45 جرحوا في الأيام الأربعة الماضية".

وأضاف الرئيس الأوكراني "كل منا محارب في مكانه وأنا على يقين بأننا سننتصر". وطالب زيلينسكي بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي على الفور. وخاطب الرئيس الأوكراني الجنود الروس قائلا "أنقذوا حياتكم وارحلوا".

وقال زيلينسكي إننا سنفرج عن السجناء ذوي الخبرة العسكرية في حال أرادوا المشاركة في الحرب ضد الروس. وأضاف مخاطبا الدول الأوروبية: "هم يدركون أن الجيش الأوكراني يدافع عن أوروبا كلها".

وأشار زيلينسكي إلى أن "روسيا تكبدت خسائر كبيرة ولا نعلم الهدف من هذه الخسائر الروسية كلها". وجدد تصريحه القائل بإن "4500 جندي روسي قتلوا ولا تصدقوا المسؤولين في الجيش الروسي".