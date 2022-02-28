  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

زيلينسكي يطالب بانضمام بلاده للاتحاد الأوروبي على الفور

تاريخ النشر: 28/02/2022 - 11:27

زيلينسكي يطالب بانضمام بلاده للاتحاد الأوروبي على الفور
الرئيس الأوكراني، فولدومير زيلينسكي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

قال الرئيس الأوكراني، فولدومير زيلينسكي إن "16 طفلا قتلوا و45 جرحوا في الأيام الأربعة الماضية".

وأضاف الرئيس الأوكراني "كل منا محارب في مكانه وأنا على يقين بأننا سننتصر". وطالب زيلينسكي بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي على الفور. وخاطب الرئيس الأوكراني الجنود الروس قائلا "أنقذوا حياتكم وارحلوا".

وقال زيلينسكي إننا سنفرج عن السجناء ذوي الخبرة العسكرية في حال أرادوا المشاركة في الحرب ضد الروس. وأضاف مخاطبا الدول الأوروبية: "هم يدركون أن الجيش الأوكراني يدافع عن أوروبا كلها".

وأشار زيلينسكي إلى أن "روسيا تكبدت خسائر كبيرة ولا نعلم الهدف من هذه الخسائر الروسية كلها". وجدد تصريحه القائل بإن "4500 جندي روسي قتلوا ولا تصدقوا المسؤولين في الجيش الروسي".

بودكاست عرب 48

#الرئيس الأوكراني
#فولدومير زيلينسكي
#أوكرانيا
#الحرب على أوكرانيا
#روسيا
#مطالبة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

حوارات

حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"
حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"

2022-02-19

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بوتين: حياد أوكرانيا ونزع سلاحها شرط رئيسي لأي تسوية
بوتين: حياد أوكرانيا ونزع سلاحها شرط رئيسي لأي تسوية

2022-02-28

مفاوضات روسية - أوكرانية | موسكو تشترط حياد كييف
مفاوضات روسية - أوكرانية | موسكو تشترط حياد كييف

2022-02-28

عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي... ورقة مساومة في المفاوضات مع روسيا
عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي... ورقة مساومة في المفاوضات مع روسيا

2022-02-28

الأكثر قراءة

روسيا تعلن

روسيا تعلن "توسيع هجومها" في أوكرانيا.. ألمانيا وفرنسا تقدمان دعما عسكريا لكييف

2022-02-27
روسيا ترسل تعزيزات ضخمة تجاه كييف و

روسيا ترسل تعزيزات ضخمة تجاه كييف و"لا تعويل" على مسار المفاوضات

2022-02-27
بينيت يقترح على بوتين وساطة إسرائيلية لوقف الحرب في أوكرانيا

بينيت يقترح على بوتين وساطة إسرائيلية لوقف الحرب في أوكرانيا

2022-02-27
العلاقات التجارية الروسية - الإسرائيلية: العقوبات ستؤدي لنقص بالبضائع ورفع أسعار

العلاقات التجارية الروسية - الإسرائيلية: العقوبات ستؤدي لنقص بالبضائع ورفع أسعار

2022-02-27
حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع الحرارة

حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع الحرارة

2022-02-27