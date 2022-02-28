  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

فيضانات في أستراليا: إخلاء عشرات آلاف السكان من بيوتهم

تاريخ النشر: 28/02/2022 - 10:44

فيضانات في أستراليا: إخلاء عشرات آلاف السكان من بيوتهم
(أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

طلبت السلطات الأسترالية، اليوم الإثنين، من عشرات آلاف السكان في البلاد إخلاء منازلهم بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات غير مسبوقة وأجبرت البعض على الاحتماء على أسطح منازلهم.

بلغت حصيلة الفيضانات الاثنين ثمانية قتلى وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية من أن عواصف رعدية قوية وأمطار غزيرة متوقعة ستؤدي إلى "فيضانات مفاجئة من المحتمل أن تحصد أرواحا" في جزء كبير من المنطقة الساحلية على المحيط الهادئ.

في بلدة ليسمور الريفية، استيقظت دانيكا هاردمان، صباح الإثنين، لتجد المياه الممزوجة بالوحل قد وصلت إلى شرفة شقتها الواقعة في الطابق الثاني.

صعدت إلى السطح مع شريكها، حيث رصدهم أشخاص كانوا في زورق كاياك وتم إنقاذهما بواسطة قارب متواضع.

وأوضحت هاردمان لوكالة "فرانس برس": "أنقذنا شخصان كانا على متن قارب، اثنان من سكان الحي"، ووصفت الوضع في البلدة بأنه "مروع".

بعد انهيار سدود المدينة، أمرت السلطات 43 ألف من السكان بإخلاء المنطقة على الفور.

ومع انهماك خدمات الطوارئ بورود اتصالات لا تحصى ولا تعد، لجأ بعض السكان، بينهم رئيس بلدية ليسمور ستيف كريغ، إلى شبكات التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة.

وكتب كريغ على "فيسبوك": "إذا كان أي شخص يملك قاربًا ويمكنه الوصول إلى شارع إنجن، فهناك امرأة حامل تجلس على السطح. لتقديم المساعدة من فضلكم".

وأعلنت خدمات الطوارئ أنها خصصت مروحية لانتشال أشخاص آخرين من أسطح منازلهم.

لم يبلغ منسوب المياه في ليسمور بعد المستوى المتوقع البالغ 14 مترًا، لكن الفيضانات التي تشهدها المدينة تعد من الآن الأسوأ في تاريخها.

صدرت أوامر لملايين الأشخاص بلزوم منازلهم وأغلق ما يقرب من ألف مدرسة في جميع أنحاء ولاية كوينزلاند.

أنقذ المارة رجلًا يبلغ من العمر 70 عامًا بعدما جرف نهر بريزبن القارب الذي يعيش فيه قبل أن يصطدم برصيف العبارات ويغرق بسرعة.

أمسك المارة ببعضهم البعض وشكلوا سلسلة بشرية ليتمكنوا من انتشال الرجل من النهر، وفق ما أوضح أحد المارة لمحطة "إيه بي سي".

خفت شدة الأمطار في بريزبين، الإثنين، لكن السلطات تتوقع استمرار الطقس السيء هذا الأسبوع مع تواصل "القنبلة المطيرة" في التوجه جنوبا على طول الساحل الأسترالي.

بودكاست عرب 48

#أستراليا
#فيضانات
#إخلاء منازل

حوارات

حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"
حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"

2022-02-19

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بوتين: حياد أوكرانيا ونزع سلاحها شرط رئيسي لأي تسوية
بوتين: حياد أوكرانيا ونزع سلاحها شرط رئيسي لأي تسوية

2022-02-28

مفاوضات روسية - أوكرانية | موسكو تشترط حياد كييف
مفاوضات روسية - أوكرانية | موسكو تشترط حياد كييف

2022-02-28

عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي... ورقة مساومة في المفاوضات مع روسيا
عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي... ورقة مساومة في المفاوضات مع روسيا

2022-02-28

الأكثر قراءة

روسيا تعلن

روسيا تعلن "توسيع هجومها" في أوكرانيا.. ألمانيا وفرنسا تقدمان دعما عسكريا لكييف

2022-02-27
روسيا ترسل تعزيزات ضخمة تجاه كييف و

روسيا ترسل تعزيزات ضخمة تجاه كييف و"لا تعويل" على مسار المفاوضات

2022-02-27
بينيت يقترح على بوتين وساطة إسرائيلية لوقف الحرب في أوكرانيا

بينيت يقترح على بوتين وساطة إسرائيلية لوقف الحرب في أوكرانيا

2022-02-27
العلاقات التجارية الروسية - الإسرائيلية: العقوبات ستؤدي لنقص بالبضائع ورفع أسعار

العلاقات التجارية الروسية - الإسرائيلية: العقوبات ستؤدي لنقص بالبضائع ورفع أسعار

2022-02-27
حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع الحرارة

حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع الحرارة

2022-02-27