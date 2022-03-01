  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

الأمم المتحدة تنتقد ازدواجيّة المعايير في الغرب تجاه اللاجئين

تاريخ النشر: 01/03/2022 - 22:13

الأمم المتحدة تنتقد ازدواجيّة المعايير في الغرب تجاه اللاجئين
("أ ب")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

انتقدت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، شابيا مانتو، ازدواجية المعايير التي تنتهجها بعض الدول الغربية تجاه اللاجئين.

وذكرت مانتو في تصريح صحافي، الثلاثاء، أن التصريحات العنصرية العلنية لبعض السياسيين والصحفيين من الدول الغربية تثير التمييز بين اللاجئين.

وأضافت أن استخدام عبارات "البيض، الأوروبيين" للاجئين الأوكرانيين، وتعبيرات مسيئة للاجئين السوريين والأفغان، أثارت انتباه الكثيرين وتسببت في موجة انتقادات واسعة.

وقالت مانتو: "لا يهم ما هي هوية اللاجئين ومن أين أتوا. لنكن أكثر إنسانية ورأفة".

وتابعت: "لسنا بحاجة لهذا النوع من الخطاب. هذا الوضع مأساوي جدا للاجئين من أوكرانيا وسوريا وأفغانستان ودول أخرى. لا أحد يرغب في أن يكون لاجئا".

يُذكر أن أحد الصحافيين قال خلال بث على القنوات الإخبارية الأميركية الرائدة (الصحافية كيلي كوبيلا، مراسلة محطة "أن بي سي")، أثناء تغطية للأحداث في أوكرانيا: "بصراحة هؤلاء ليسوا لاجئون من سورية. هؤلاء لاجئون من أوكرانيا. هؤلاء مسيحيون. إنهم بيض. إنهم مشابهون جدا للأشخاص الذين يعيشون في بولندا"، ما أثار موجة انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة، عبور 660 ألف لاجئ أوكراني إلى دول الجوار عقب الهجوم الروسي، مضيفة أن هناك أكثر من 470 ألف مواطن من دول أخرى تقطعت بهم السبل في أوكرانيا.

وأطلقت روسيا، فجر 24 شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

بودكاست عرب 48

#الأمم المتحدة
#أوكرانيا
#المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
#الحرب العالمية الثالثة
#روسيا
#أوكرانيا الان مباشر
#روسيا الان مباشر

حوارات

حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"
حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"

2022-02-19

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاتحاد الأوروبيّ يحظر بثّ "سبوتنيك" و"آر تي" ويستبعد مصارف روسية من "سويفت"
الاتحاد الأوروبيّ يحظر بثّ "سبوتنيك" و"آر تي" ويستبعد مصارف روسية من "سويفت"

2022-03-01

"إردوغان يسعى جاهدا لعقد لقاء بين بويتن وزيلينسكي"
"إردوغان يسعى جاهدا لعقد لقاء بين بويتن وزيلينسكي"

2022-03-01

الجيش الروسي يعيد تجميع قواته ويستهدف المدن الأوكرانية
الجيش الروسي يعيد تجميع قواته ويستهدف المدن الأوكرانية

2022-03-01

الأكثر قراءة

القصف الروسي يتجدد بعد مفاوضات لم تحقق انفراجة

القصف الروسي يتجدد بعد مفاوضات لم تحقق انفراجة

2022-02-28
إصابة رضيع وطفلة بوجهيهما بقنبلتي صوت وسحل فتاة... هنا باب العامود

إصابة رضيع وطفلة بوجهيهما بقنبلتي صوت وسحل فتاة... هنا باب العامود

2022-02-28
التنسيق الروسي - الإسرائيلي وموازناته بين الملفين السوري والأوكراني

التنسيق الروسي - الإسرائيلي وموازناته بين الملفين السوري والأوكراني

2022-02-28
حالة الطقس: معتدل وغائم جزئيا

حالة الطقس: معتدل وغائم جزئيا

2022-02-28
إسرائيل تصادر عملات مشفرة بادعاء تحويل أموال لحماس

إسرائيل تصادر عملات مشفرة بادعاء تحويل أموال لحماس

2022-02-28