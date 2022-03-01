الكرملين: من المبكر تقييم المحادثات مع أوكرانيا

اعتبر الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن من المبكر "تقييم" المحادثات التي جرت أمس، الإثنين بين موسكو وكييف، بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي دخل يومه السادس.

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن "من المبكر جدًا تقييم" نتائج المحادثات.

وتابع "يجب أن نحللها ومن ثمّ التفكير بالآفاق التي أبلغ عنها (كبير المفاوضين فلاديمير) ميدينسكي"، مشيرًا إلى أن "المفاوضات المباشرة جارية بين الوفدين الروسي والأوكراني".

وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم، الثلاثاء، بعد أسبوع تقريبًا على بدء غزو موسكو لأوكرانيا، أن الهجوم الروسي سيستمر "حتى تحقيق كل أهدافه".

وأضاف أن موسكو تهدف إلى "نزع السلاح" و"اجتثاث النازية" في أوكرانيا فضلا عن حماية روسيا "من تهديد عسكري افتعلته الدول الغربية".

وفي حين ترتفع حصيلة الضحايا المدنيين في أوكرانيا، نفى الوزير أن تكون القوات الروسية تستهدف منشآت مدنية أو مساكن مؤكدا في الوقت ذاته أن القوات الأوكرانية تستخدمها دروعا للاحتماء من الهجمات الروسية.

وأوضح "تنصب قاذفات صاروخية متعددة ومدافع هاون من عيار ثقيل في باحات أبنية وقرب مدارس وروضات أطفال".

ووجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاتهامات نفسها ما يغذي المخاوف من تكثيف الهجمات على مناطق حضرية.

يتعين ألا يقيم الغرب منشآت عسكرية في دول الاتحاد السوفيتي السابق

نقلت وكالة الإعلام الروسية ووكالة "تاس" للأنباء عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قوله إنه يتعين ألا يقيم الغرب منشآت عسكرية في أي من دول الاتحاد السوفيتي السابق.

ونقلت الوكالتان عنه أيضا قوله إن من غير المقبول بالنسبة لموسكو أن تستضيف بعض الدول الأوروبية أسلحة نووية أميركية وأن روسيا تتخذ إجراءات لمنع أوكرانيا من حيازة مثل هذه الأسلحة.

وشدد لافروف في كلمة في اجتماع لنزع السلاح بجنيف، إن أوكرانيا تسعى لحيازة أسلحة نووية واصفا ذلك بأنه "خطر حقيقي لا بد من منعه".

وفي كلمة سابقة التسجيل، قال لافروف أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، "ما زالت أوكرانيا تملك تكنولوجيا سوفيتية ووسائل صنع مثل هذه الأسلحة". وأضاف "لا يمكن أن نتقاعس عن الرد على هذا الخطر الحقيقي".

وألقيت كلمة لافروف أمام حضور محدود بعد أن قاطع الجلسات كثير من الدبلوماسيين الذين يحضرون المؤتمر، ومن بينهم الدبلوماسيون الفرنسيون والبريطانيون، احتجاجا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووقف هؤلاء الدبلوماسيون في دائرة خارج قاعة الاجتماع خلال إلقاء كلمة لافروف حاملين علم أوكرانيا.

وكان مقررا أن يحضر لافروف الاجتماع بنفسه، لكن زيارته ألغيت وسط اتهامات من روسيا لدول لم تسمها في الاتحاد الأوروبي بإغلاق المجال الجوي أمام طائرته.

وفي الاجتماع نفسه اتهم وزير الخارجية الأوكراني روسيا بارتكاب جرائم حرب عبر قصفها لبلاده، ودعا لعقد اجتماع خاص لبحث العدوان الروسي واستخدام أسلحة الدمار الشامل.

وفي وقت سابق من الجلسة، طلب رئيس المؤتمر من الحضور الوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا القتال في أوكرانيا.