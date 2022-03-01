مقاطعة واسعة لخطاب لافروف خلال مؤتمر نزع الأسلحة

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

قاطعت وفود كثيرة من بينها أوكرانيا والدول الغربية، اليوم الثلاثاء، كلمة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، خلال بث مؤتمر نزع السلاح كلمته، فباتت القاعة شبه فارغة.

وغادر الدبلوماسيون القاعة عند بدء خطاب لافرورف المسجل مسبقا.

وكان يفترض أن يحضر الوزير الروسي إلى جنيف، إلا أنه ألغى مجيئه، أمس الإثنين، بسبب "العقوبات المناهضة لروسيا" التي تمنعه من السفر في أجواء الاتحاد الأوروبي.

وحدها بعض الوفود بقيت في القاعة من بينها اليمن والجزائر، وفنزويلا، وسورية، وتونس.

وعلا التصفيق خارج القاعة ترحيبا ببادرة المقاطعة.

وقال يان هوانغ السفير الفرنسي لدى مؤتمر نزع السلاح، "من المهم أن نوجه إشارة تضامن إلى اصدقائنا الأوكرانيين".

ومؤتمر نزع السلاح وهو الهيئة متعددة الأطراف الوحيدة للتفاوض في مجال نزع الأسلحة في العام 1979، ليس من ضمن هيئات الأمم المتحدة، لكن المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف يتولى منصب الأمين العام لهذا المؤتمر. وقاعة النقاشات تقع في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

وندد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في كلمة مسجلة أيضا بـ"جرائم الحرب التي ترتكبها روسيا في أوكرانيا".

وقال "الهجمات الروسية العشوائية ضد المدنيين والمنشآت الأساسية تشكل جرائم حرب"، مطالبا بجلسة عامة عاجلة حول الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأكد "العدوان الروسي تهديد عالمي وتاليا يجب أن يكون الرد عليه عالميا".