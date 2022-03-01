"إردوغان يسعى جاهدا لعقد لقاء بين بويتن وزيلينسكي"

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، يسعى جاهدا من أجل عقد لقاء بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولديمير زيلينسكي.

وفي كلمته التي ألقاها باجتماع مع أعضاء المجلس الأمني والوزراء في بيلاروسيا، أوضح لوكاشينكو أنّ الرئيسين بوتين وزيلينسكي وافقا على إجراء محادثات من قبل وفدين من البلدين.

وأشار إلى إجرائه اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي، مضيفا أن علاقات الصداقة تربط إردوغان ببوتين وزيلينسكي.

وقال إن أردوغان يسعى من أجل عقد لقاء بين الزعيمين، وعلى وفدي البلدين الإسراع بعملهم من أجل عقد لقاء بين الزعيمين.

وأعرب لوكاشينكو عن ثقته في عقد لقاء بين الزعيمين بوتين وزيلينسكي والتوقيع على اتفاقات مهمة.

ونفى لوكاشينكو وجود نية لجيش بلاده لدخول الأراضي الأوكرانية وأنه أعطى أمرا بتعزيز القوات على الحدود الجنوبية مع أوكرانيا.

"من غير المرجح إجراء المحادثات الأوكرانية الروسية الأربعاء"

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، الثلاثاء، إن من غير المرجح أن يجتمع الوفدان الأوكراني والروسي في المحادثات المقررة الأربعاء، مضيفا أن مطالب موسكو لإنهاء الغزو "غير واقعية".

وقال كالين لقناة "سي إن إن ترك": "من المرجح ألا يجتمعوا (يوم الأربعاء)... ربما يتأجل لمدة يومين، نحن على اتصال بفرق التفاوض".

وأضاف أنه يأمل في أن ينهي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الهجوم من خلال إدراك الأضرار الاقتصادية التي يسببها لبلاده.

الكرملين: من المبكر تقييم المحادثات مع أوكرانيا

وكان الكرملين، قد اعتبر أن من المبكر "تقييم" المحادثات التي جرت، الإثنين، بين موسكو وكييف، بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دخل يومه السادس.

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن "من المبكر جدًا تقييم" نتائج المحادثات.

وتابع "يجب أن نحللها ومن ثمّ التفكير بالآفاق التي أبلغ عنها (كبير المفاوضين فلاديمير) ميدينسكي"، مشيرًا إلى أن "المفاوضات المباشرة جارية بين الوفدين الروسي والأوكراني".