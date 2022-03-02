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اليوم السابع للحرب: تعزيزات عسكرية روسية تجاه كييف

تاريخ النشر: 02/03/2022 - 13:20

اليوم السابع للحرب: تعزيزات عسكرية روسية تجاه كييف
انفجارات واشتباكات في كييف (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

احتدمت وتيرة المواجهات العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني في عدة مدن، أبرزها العاصمة كييف وخاركيف، وخيرسون التي أعلنت القوات الروسية دخولها، لتدخل الحرب يومها السابع.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، إغلاق المجال الجوي للولايات المتحدة أمام الطائرات الروسية، فيما ترتقب جولة مفاوضات جديدة اليوم الأربعاء بين موسكو وكييف على الحدود البيلاروسية البولندية.

ووسط هذه التطورات تتزايد العقوبات الغربية على موسكو جراء هجومها على أوكرانيا، مع تصاعد الدعوات داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها لليوم الثاني لوقف الهجوم.

وفيما يأتي آخر تطورات اليوم السابع للحرب:

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#الحرب العالمية الثالثة
#أوكرانيا الآن مباشر
#روسيا الآن مباشر
#قتال شوارع
#مفاوضات
#الأمم المتحدة

اليوم السابع للحرب: تعزيزات عسكرية روسية تجاه كييف

اليوم السابع للحرب: تعزيزات عسكرية روسية تجاه كييف

اليوم السابع للحرب: تعزيزات عسكرية روسية تجاه كييف

اليوم السابع للحرب: تعزيزات عسكرية روسية تجاه كييف

اليوم السابع للحرب: تعزيزات عسكرية روسية تجاه كييف

اليوم السابع للحرب: تعزيزات عسكرية روسية تجاه كييف

اليوم السابع للحرب: تعزيزات عسكرية روسية تجاه كييف

اليوم السابع للحرب: تعزيزات عسكرية روسية تجاه كييف

اليوم السابع للحرب: تعزيزات عسكرية روسية تجاه كييف

اليوم السابع للحرب: تعزيزات عسكرية روسية تجاه كييف

اليوم السابع للحرب: تعزيزات عسكرية روسية تجاه كييف

اليوم السابع للحرب: تعزيزات عسكرية روسية تجاه كييف

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