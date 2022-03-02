بايدن: بوتين خطط للحرب على أوكرانيا وسيدفع الثمن

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن قوات بلاده لن تنخرط في أي قتال ضد روسيا، لكنها ستحول دون تقدم القوات الروسية غربا نحو دول أوروبية أخرى وستدافع عن كل شبر من أراضي أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأكد أن الحرب على أوكرانيا كانت مدبرة، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أساء التقدير.

وأوضح بايدن في خطاب "حالة الاتحاد" السنوي، الذي هيمنت الحرب الروسية بأوكرانيا على جزء كبير منه، إن الولايات المتحدة وحلفاءها فرضوا عقوبات شديدة على روسيا، ومنعوا وصولها إلى التقنيات الحديثة.

وأضاف أن حرب روسيا على أوكرانيا كانت "متعمدة وغير مبررة"، مؤكدا أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أساء تقدير ما وصفه برد الفعل القوي والموحد للغرب إزاء حرب روسيا على أوكرانيا.

وأكد الرئيس الأميركي أن بوتين رفض الجهود الدبلوماسية، واعتقد أن الناتو لن يرد، مبينا أن بوتين أخطأ في موقفه هذا.

وتوعد الرئيس الأميركي نظيره الروسي بأنه سيدفع ثمنا باهظا سيستمر على المدى الطويل، وقال إن "بوتين أطلق العنف والفوضى بحربه على أوكرانيا".

وقال: "ليس لديه أدنى فكرة عما ينتظره". مضيفا أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "ديكتاتور" بات "معزولا أكثر من أيّ وقت مضى.

وأضاف بايدن أمام الكونغرس أن ما يقوم به "ديكتاتور روسي من غزو لدولة أجنبية له أثمان في كلّ أنحاء العالم"، مشددا على أن "بوتين كان مخطئاً. نحن مستعدّون، نحن أقوياء".

وتابع أن الرئيس الروسي "كان يظن أن الغرب وحلف شمال الأطلسي لن يردا"، لكن "في المعركة بين الأنظمة الديمقراطية وتلك الاستبدادية، أثبتت الديموقراطيات أنّها على قدر التحدي، ومن الواضح أن العالم يختار جانب السلام والأمن".

وأضاف "ربما يطوق بوتين كييف بالدبابات لكنه لن ينجح أبدا في الاستيلاء على قلوب الشعب الأوكراني وأرواحهم ولن يقضي على حبهم للحرية أبدا". و"سيدفع ثمنا باهظا يستمر على المدى الطويل".

وتوعد بايدن الأوليغارشيين الروس بمصادرة "يخوتهم وشققهم الفاخرة وطائراتهم الخاصة" والتي قال إنهم حصلوا عليها نتيجة أعمال غير شريفة.

كما أعلن الرئيس الأميركي إغلاق المجال الجوي للولايات المتحدة أمام الطائرات الروسية، في عقوبة أساسية سبق إلى فرضها على موسكو كل من الاتحاد الأوروبي وكندا ردا على حرب روسيا على جارتها أوكرانيا.

وأشاد بايدن بصمود الشعب الأوكراني، وقال إنه أبدى مقاومة قوية للجيش الروسي، "وكل أفراد الشعب تحولوا إلى جنود".