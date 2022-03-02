"وقف إطلاق النار على جدول أعمال المباحثات بين موسكو وكييف"

أعلن المفاوض الروسي، فلاديمير ميدينسكي، مساء اليوم، الأربعاء، أن وفدا أوكرانيا يتوقع وصوله صباح يوم غد، الخميس، ألى بيلاروسيا لإجراء مفاوضات مع الجانب الروسي، موضحا أن وقفا لإطلاق النار سيكون على جدول أعمال المباحثات بين موسكو وكييف.

وقال ميدينسكي إن "الوفد الأوكراني غادر كييف. نتوقع أن يكونوا هنا صباح غد"، مؤكدا أن الجانبين اختارا "معا" لإجراء المفاوضات "موقعا في بيلاروسيا ليس بعيدا من الحدود مع بولندا".

وأوضح ميدينسكي أن الجيش الروسي يوفر ممرا أمنيا للوفد الأوكراني.

هذا وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم، إن موسكو ما زالت ملتزمة بنزع سلاح أوكرانيا، وإنه ينبغي أن تكون هناك قائمة بأسلحة محددة لا يمكن نشرها على الأراضي الأوكرانية.

وقال لافروف في مقابلة مع قناة الجزيرة، تم نشر نصها على موقع وزارة الخارجية الروسية على الإنترنت، "لا بد من تحديد أنواع معينة من الأسلحة الهجومية التي لن يتم نشرها أبدا في أوكرانيا ولن يتم صنعها".

وأضاف لافروف أن روسيا اعترفت بالرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا، ورحب برغبة زيلينسكي في الحصول على ضمانات أمنية واصفا ذلك بأنه "خطوة إيجابية".

وتابع "مفاوضونا مستعدون لجولة ثانية من المحادثات لمناقشة هذه الضمانات مع ممثلي أوكرانيا".

وقال زيلينسكي في مقابلة أمس، الثلاثاء، إنه ينبغي لروسيا وقف قصف أوكرانيا قبل عقد أي محادثات أخرى. وطالب بضمانات أمنية، لكن من حلف شمال الأطلسي وليس من روسيا.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إن كييف مستعدة للمفاوضات مع موسكو من أجل وقف الحرب، لكنها لا تقبل في الوقت ذاته الإنذارات الروسية.

الجولة الأولى للمفاوضات في منطقة "غومل" الحدودية بين أوكرانيا وبيلاروسيا (أ ب)

وأضاف في مقطع مصور نشره عبر حسابه في "تويتر"، أنهم لم يقدموا تنازلات خلال الجولة الأولى من المفاوضات التي عقدت بين البلدين، الإثنين الماضي.

وأوضح أن مطالب موسكو لم تتغير، وهي نفسها التي ذكرها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطابه قبل انطلاق العملية العسكرية.

وأكد أن أوكرانيا مستعدة للمفاوضات والدبلوماسية، إلا أنها لا تقبل إنذارات الروس.

وفي وقت سابق، الأربعاء، قال الكرملين إن الوفد الروسي مستعد لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا، في اليوم السابع لغزو موسكو هذه الدولة المجاورة الموالية للغرب.

وأوضح الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، "وفدنا سيكون جاهزا لمتابعة المحادثات"، مشيرا إلى أن الوفد يتوقع استئناف المحادثات مساء الأربعاء.

وقال إن مساعد الرئيس فلاديمير بوتين، ميدينسكي، سيستمر في ترؤس الوفد الروسي في المحادثات بشأن أوكرانيا، من دون ذكر المكان الذي ستعقد فيه الجولة التالية من المفاوضات.

وعقدت الجولة الأولى من المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني عند الحدود الأوكرانية - البيلاروسية، لكنها لم تسفر عن نتائج.

وأمر بوتين الخميس الماضي قواته بغزو أوكرانيا الموالية للغرب "لنزع سلاحها" و"اجتثاث النازية" فيها.

ومنذ ذلك الحين، قتل مئات المدنيين الأوكرانيين بينهم أطفال.

ويشترط الرئيس الروسي حياد أوكرانيا في موقفها من الصراع على النفوذ القائم بين روسيا والغرب بما في ذلك نزع سلاحها ومنع انضمامها إلى تحالف شمال الأطلسي، واجتثاث ما يصفه بـ"النازية" من أوكرانيا، واعتراف كييف بتبعية شبهة جزيرة القرم لموسكو.