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ماكرون يعلن ترشحه لولاية ثانية اليوم

تاريخ النشر: 03/03/2022 - 16:09

ماكرون يعلن ترشحه لولاية ثانية اليوم
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

سيعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ترشّحه للانتخابات الرئاسية في "رسالة إلى الفرنسيين" تنشر على الإنترنت، مساء الخميس، كما أفاد فريق حملته، مؤكدا معلومات أوردتها العديد من وسائل الإعلام.

وبسبب الحرب في أوكرانيا، انتظر الرئيس الفرنسي حتى اللحظة الأخيرة لكي يعلن ترشحه لولاية ثانية رسميا، فيما يتوجب على المرشحين إعلان ترشيحاتهم رسميا قبل الساعة السادسة، مساء غدٍ، الجمعة.

وقبل 38 يوما من الجولة الأولى، سيصبح إيمانويل ماكرون مرشحا رسميا للرئاسة، وبالتالي سيتمكّن من بدء حملة تطغى عليها الحرب في أوكرانيا، والتي ستكون واحدة من أقصر الحملات التي يقوم بها رئيس منتهية ولايته.

وأقر ماكرون في خطاب ألقاه، مساء الأربعاء، بأن الصراع في أوكرانيا "يؤثر على حياتنا الديموقراطية والحملة الانتخابية"، لكنّه أكّد أن "هذه الحملة ستسمح بإجراء نقاش ديموقراطي مهم للأمة"، و"لم يمنعنا من التوحد حول الأمور الأساسية".

كذلك، سيكون لهذه الحرب تأثير على استطلاعات الرأي، التي تظهر أن ماكرون هو الأوفر حظا، كما يحصل عادة في فترات الأزمات.

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#ماكرون
#فرنسا
#الانتخابات الفرنسية
#أوكرانيا

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