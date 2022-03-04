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تظاهرات في 20 مدينة روسية ضدّ الحرب

تاريخ النشر: 04/03/2022 - 10:49

تظاهرات في 20 مدينة روسية ضدّ الحرب
من تظاهرة في سانت بطرسبرغ (أ ب)
عرب ٤٨/الأناضول
تحرير: أحمد دراوشة

تظاهر مئات المحتجين في 20 مدينة روسية، أمس، الخميس، ضد حرب بلادهم مع أوكرانيا، مطالبين بإرساء السلام بين البلدين.

وشهدت مدن روسية عدّة، بينها العاصمة موسكو، ومدينة سانت بطرسبورغ مظاهرات مناهضة للحرب، شارك فيها مئات المتظاهرين.

وردّد المتظاهرون هتافات ضد الحرب، مثل "لا للحرب" في ساحة مانيجنيا وسط موسكو، التي تشهد تدابير أمنية شديدة من قبل الشرطة.

وطالب المحتجون الحكومة الروسية بإنهاء الحرب وإرساء السلام مع أوكرانيا.

وفي مدينة سانت بطرسبورغ، تدخلت عناصر الشرطة ضد المحتجين في شارع نيفسكي.

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن 20 مدينة روسية بجانب موسكو وسانت بطرسبرغ شهدت مظاهرات مماثلة، أوقفت الشرطة فيها نحو 350 متظاهرا.

ووفق تقارير إعلامية وصل عدد الموقوفين المناهضين للحرب إلى 8 آلاف و100 منذ اندلاعها الأسبوع الماضي.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

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#روسيا
#أوكرانيا

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