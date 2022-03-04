دول مجموعة السبع ستفرض "عقوبات صارمة جديدة" على روسيا

أعلنت دول مجموعة السبع، الجمعة، نيتها فرض "عقوبات صارمة جديدة" على روسيا لغزوها أوكرانيا والتزمت مواجهة "حملة التضليل" الروسية.

وقال وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في بيان: "سنواصل فرض عقوبات جديدة صارمة ردا على العدوان الروسي".

وندد الوزراء كذلك "بالتضليل الإعلامي" الذي تنتهجه "الحكومة الروسية ووسائل الاعلام التابعة لها" إذ أن "التدفق المتواصل للمعلومات المفبركة يعرض للخطر مزيدا من الأرواح".

وأضاف البيان "نحن عازمون على مجابهة حملة التضليل الروسية".

ورحبت مجموعة السبع التي ترأسها ألمانيا هذه السنة "بإعلان موسكو وكييف إقامة ممرات إنسانية" معتبرة أنها "مرحلة أولى مهمة. ويجب أن تطبق بشكل موثوق وسريع".

وأضاف الإعلان الوزاري المشترَك "ندين الهجمات التي تستهدف المدنيين الأوكرانيين والمنشآت المدنية بما يشمل المدارس والمستشفيات. وندعو روسيا إلى احترام واجباتها كاملة المترتبة عليها بموجب القانون الإنساني الدولي والمعايير المتعلقة بحقوق الإنسان".

وطلب الوزراء "السماح لمنظمات المساعدة الانسانية الأوكرانية والأممية والطواقم الطبية والعاملين في منظمات غير حكومية بالوصول فورا وبأمان إلى المحتاجين داخل كامل الحدود الأوكرانية المعترف بها دوليا".

وبعد تعرض محطة زابورجيا النووية وهي الأكبر في أوروبا حضت مجموعة السبع روسيا على وقف أي هجمات "في المحيط المباشر للمحطات النووية الأوكرانية".

وتضم مجموعة السبع ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا واليابان.

وأضافت دول المجموعة أن "أي هجوم مسلح أو أي تهديد للمنشآت النووية المستخدمة لأغراض سلمية يشكل انتهاكا لشرعية الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وأكدت دعمها لمبادرة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي "من أجل التوصل إلى اتفاق بين أوكرانيا وروسيا يضمن سلامة المنشآت النووية الأوكرانية".

وأعلنت دول مجموعة السبع كذلك أنها ستسهر على "محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب بما يشمل استهداف مدنيين عشوائيا بالأسلحة".

وأضافت: "ندعم التحقيقات وجمع الأدلة الجارية حاليا ولا سيما من جانب المدعي العالم للمحكمة الجنائية الدولية".