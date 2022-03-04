روسيا: لا اتفاق بعد جولة المفاوضات الثانية مع أوكرانيا 

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إنه "لا حديث" عن توقيع موسكو وكييف أي اتفاقيات بعد الجولة الثانية من المفاوضات بينهما.

وأضاف بيسكوف في مؤتمر صحافي، أن "الجولة الثانية جرت أمس (الخميس).. الآن الأمر متروك لهذه المفاوضات".

وأوضح أن "المفاوضات هي فرصة للوفود لنقل جميع المواقف لبعضها بعضا دون وسطاء غير ضروريين".

وأكد أنه خلال المفاوضات تم "لفت انتباه الجانب الأوكراني إلى موقفنا".

وردا على سؤال حول إمكانية توقيع الجانبين أي اتفاقيات رفيعة المستوى، قال بيسكوف: "ليس هناك حديث عن (توقيع) أي وثائق حتى الآن. المحادثات التي جرت كانت فرصة جيدة للتعبير بوضوح عن رؤيتنا لهذه المشكلة".

والخميس، انطلقت الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في مدينة "بريست" الحدودية في بيلاروسيا، بهدف التوصل لحل للأزمة المندلعة بين البلدين.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.