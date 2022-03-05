بوتين: لن نسمح بتحول أوكرانيا لقوة نووية وسننزع سلاحها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت إن موسكو لا تستطع تجاهل تصريحات تتحدث عن تحول أوكرانيا لقوة نووية، مؤكدا أنه ينبغي أن يكون لها وضع محايد.

وزعم الرئيس الروسي أن السلطات الأوكرانية أخذت السكان المدنيين دروعا بشرية، قائلا إن "السلطات الأوكرانية احتجزت الطلاب الأجانب رهائن".

وأدعى الرئيس الروسي أن "حماية المواطنين الذين يعيشون في دونباس هي أول أهدافنا، ولا بد من الحصول على ضمانات بذلك".

وأوضح بوتين خلال اجتماع مع موظفي شركة الطيران الروسية "إيروفلوت" التي أعلنت، اليوم السبت، تعليق رحلاتها الدولية اعتبارا من 8 آذار/مارس "أي تحرك في هذا الاتجاه سنعتبره مشاركة في نزاع مسلح من قبل ذلك البلد".

وأضاف بوتين خلال زيارته لشركة الطيران الوطنية "روسيا واجهت تهديدا حقيقيا ونسعى لنزع سلاح أوكرانيا، والتخلص من النزعة النازية فيها".

وتابع الرئيس الروسي "لقد طرحنا اقتراحاتنا على طاولة المحادثات مع أوكرانيا ونترك لهم الرد".

وأكد أن العقوبات المفروضة تشبه إعلان حرب على روسيا، قائلا إن "حلف الناتو يدعم أوكرانيا لأنها تقف ضد روسيا".

وزعم أن بلاده حاولت تنفيذ كل الالتزامات والاتفاقات، والحيلولة دون أي تصعيد في شرق أوكرانيا.

واتهم بوتين سلطات كييف في التنصل من الاتفاقات طيلة السنوات الماضية، وقتل في دونباس نحو 13 ألف روسي.

وأوضح بوتين أن سلطات كييف تصرح علنا بأنها لا تريد تنفيذ اتفاقيات مينسك، قائلا "أوكرانيا تحاول العودة لامتلاك القواعد النووية، فكيف لنا أن نقبل هذا".

وعلق على سير العملية العسكرية بالقول "من المستحيل فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا، فأي محاولة لفرض منطقة حظر جوي من أي بلد آخر سنعتبرها مشاركة مباشرة في الأنشطة العسكرية، لدينا قوة كافية لتنفيذ المهمات التي حددنها لقواتنا".

وأضاف الرئيس الروسي " يجب أن نساعد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا"، مؤكدا أن هيئة الأركان العامة ووزارة الدفاع اتخذتا قرارا بتدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.

ونفى بوتين الاعتماد على مرتزقة بالحرب على أوكرانيا، قائلا "لا نعتمد على متطوعين في هذه الحرب".