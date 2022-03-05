فرار 1.2 مليون شخص من أوكرانيا وروسيا تسمح بممرات آمنة

فر أكثر من 1.2 مليون شخص من أوكرانيا منذ بدء التدخل العسكري الروسي، وفق آخر إحصاء للأمم المتحدة، فيما أعلنت القوات الروسية، اليوم السبت، وقفا لإطلاق النار للسماح بممرات آمنة من مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا الأوكرانيتين.

ويأتي ذلك، في اليوم العاشر من الغزو الروسي لأوكرانيا، وغداة الصدمة التي أحدثها قصف أكبر محطة الطاقة نووية في أوروبا تقع في زابوريجيا.

وقالت وكالات الأنباء الروسية نقلاً عن وزارة الدفاع "بدءا من الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت غرينتش) يعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار، وفتح ممرات آمنة للسماح للمدنيين بمغادرة ماريوبول وفولنوفاخا".

وأكدت الوزارة في المقابل، أن القوات الروسية تواصل هجومها واسع النطاق في أوكرانيا.

وكان رئيس بلدية ماريوبول أعلن، اليوم السبت، أن القوات الروسية تحاصر المدينة وتشن "هجمات بلا رحمة" عليها. وكتب فاديم بويتشينكو على تطبيق تلغرام "منذ خمسة أيام تتعرض مدينتنا وأسرتنا التي تتألف من نصف مليون شخص لهجمات بلا رحمة"، داعيا إلى "مواصلة المقاومة".

وأضاف "نبحث عن حلول للمشاكل الإنسانية وجميع السبل الممكنة لإخراج ماريوبول من الحصار"، مؤكدا أن "أولويتنا هي وقف إطلاق النار حتى نتمكن من إعادة البنية التحتية الحيوية وإقامة ممر إنساني لجلب الغذاء والدواء إلى المدينة".

وبعيد ذلك، أعلنت روسيا وقفا لإطلاق النار للسماح بإجلاء المدنيين من ماريوبول ومدينة ثانية في شرق أوكرانيا، وذلك بعد مشاورات بين ممثلين عن كييف وموسكو.

وعلى الرغم من وقف القوات الروسية القصف "مؤقتا" بيد أن الفرار من أوكرانيا يتواصل، إذ أحصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مليونا و209 آلاف و976 لاجئا، حيث إن الأعداد مرشحة للازدياد.

وتتوقع السلطات والأمم المتحدة أن يتكثف تدفق اللاجئين، في حين يبدو أن الجيش الروسي يركز جهوده على المدن الأوكرانية الكبرى.

ورحبت الأمم المتحدة "بالتقارير التي تفيد بأن الطرفين وافقا على تسهيل المرور الآمن للمدنيين خارج مناطق القتال". ولم يتم إخطار الأمم المتحدة رسميا حتى، الجمعة، بهذا الاتفاق.

وتقدر الأمم المتحدة أن عدد الفارين من الحرب قد يبلغ 4 ملايين شخص.

ويقطن أكثر من 37 مليون شخص في الأراضي التي تسيطر عليها كييف، وهي لا تشمل شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا والمناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين في شرق البلاد.

وتحاول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تجنب احتساب اللاجئين مرتين، أي عند خروجهم من البلد وبعد وصولهم إلى مكان آخر في أوروبا أو حتى خارجها.

وتستضيف بولندا الداعمة للسلطات الأوكرانية أعلى عدد من اللاجئين الذين تدفقوا منذ بداية العملية العسكرية الروسية.

وفي المجموع، هناك 649 ألفا و903 لاجئين في بولندا وفق إحصاءات مفوضية شؤون اللاجئين، أي بزيادة نحو 102 ألف لاجئ منذ الخميس. ويمثل هؤلاء 54.2% من إجمالي اللاجئين الذين أُحصي عددهم.