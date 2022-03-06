ترامب يقترح قصف روسيا بطائرات ترفع العلم الصينيّ

اقترح الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، على بلاده قصف روسيا بطائرات ترفع العلم الصيني، ثم الإلقاء باللائمة على الصين. كما وصف حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنه "نمر من ورق".

وبحسب تقارير صحافية أميركية، أكد ترامب في خطابه أمام اجتماع اللجنة الوطنية للمانحين الجمهوريين، ضرورة تخلي الرئيس الأميركي، جو بايدن عن القول إنهم لن يضربوا روسيا.

وقدم مقترحا بأن تعلق الولايات المتحدة علم الصين على طائرات "إف-22"، وتقصف بها روسيا، ثم تلقي باللائمة على الصين.

وتابع: "هم يبدأون القتال مع بعضهم البعض ونحن نجلس مستلقين ونتفرج".

واستقبل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون دعابة ترامب بالضحك والتصفيق.

وكان ترامب قد زعم في تصريحات سابقة أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لم يغز دولة أخرى فقط في عهده.