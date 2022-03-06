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روسيا: أوكرانيا تُصنّع "قنبلة نووية قذرة"

تاريخ النشر: 06/03/2022 - 10:32

روسيا: أوكرانيا تُصنّع "قنبلة نووية قذرة"
لافتة تحذر من نشاط إشعاعي في تشيرنوبيل، أوكرانيا (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

قال مسؤول روسي إن أوكرانيا قريبة من صنع سلاح نووي عبارة عن "قنبلة قذرة" باستخدام البلوتونيوم، بحسب ما أوردت وسائل إعلام روسية، صباح اليوم، الأحد، نقلا عن مصدر لم تسمه، ودون تقديم أي أدلة.

ونقلت وكالة تاس للأنباء ووكالة الإعلام الروسية ووكالة إنترفاكس عن "ممثل هيئة مختصة" في روسيا، صباح اليوم، قوله إن أوكرانيا تطور أسلحة نووية في محطة تشرنوبيل النووية المعطلة والتي أُغلقتها السلطات في عام ‭ ‬.2000

وأمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بغزو أوكرانيا يوم 24 شباط/ فبراير بهدف "نزع سلاح" جارة بلاده الغربية الموالية للغرب وتطهيرها من "النازيين" ومنعها من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ورد الغرب، الذي وصف ذلك بأنه ذرائع، بفرض عقوبات قاسية على موسكو وتقديم مساعدات عسكرية ضخمة وغيرها من المساعدات لكييف.

وقالت الحكومة الأوكرانية إنها ليس لديها خطط للانضمام مجددا إلى النادي النووي، وإنها تخلت عن أسلحتها النووية في عام 1994 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

وقبل الغزو بوقت قصير، قال بوتين في كلمة أبدى فيها العديد من الشكاوى إن أوكرانيا تستخدم الخبرة السوفيتية في صناعة أسلحة نووية، وإن هذا يرقى إلى الاستعداد لهجوم على روسيا.

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