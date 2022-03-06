زيلينسكي ناقش مع بايدن دعم أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا

بحث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مع نظيره الأميركي، جو بايدن، هاتفيا الدعم الأمني والمالي لأوكرانيا واستمرار العقوبات ضد روسيا.

وقال زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه تحدث إلى الرئيس الأميركي وناقشا قضايا الأمن والدعم المالي لأوكرانيا واستمرار العقوبات ضد روسيا، فيما أشار مفاوض أوكراني إلى أن موسكو بدأت "تدرك الكلفة الحقيقية للحرب".

وكتب زيلينسكي على "تويتر": "في إطار الحوار المستمر، أجريت محادثة جديدة مع رئيس الولايات المتحدة" للبحث في "قضايا الأمن والدعم المالي لأوكرانيا وتواصل العقوبات ضد روسيا".

من جهته، قال مفاوض أوكراني إن روسيا بدأت "تدرك الكلفة الحقيقية للحرب"، في مواجهة المقاومة الأوكرانية، مؤكدا أن المفاوضات بين وفدَي البلدين بدأت تصبح "بناءة".

وفي مقابلة في لفيف غربي أوكرانيا مع صحيفة "ذي غلوب آند ميل" الكندية، قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك، إنه بدأ يلمس تحولاً في الموقف الروسي، في ظل المقاومة الأوكرانية والعقوبات الدولية.

وصرح بودولاك قائلا "في بداية الحرب أصروا (الروس) على الهيمنة الكاملة. لم يتوقعوا مقاومة قوية كهذه من أوكرانيا".

وأضاف المسؤول الذي شارك في أول جولتَي محادثات بين روسيا وأوكرانيا على حدود بيلاروسيا "لقد بدأوا للتو بإدراك الكلفة الحقيقية للحرب. وبدأنا الآن بإجراء مفاوضات بناءة".

وذكر الوفد الأوكراني أن من المقرر عقد جولة ثالثة من المحادثات غدا الإثنين.

وأكد مستشار الرئيس الأوكراني أن الروس "فقدوا عددا كبيرا جدا من المعدات والأفراد. العقوبات التي لم نشهدها من قبل تدمّر اقتصادهم. بلدهم صار مارقاً على المسرح الدولي، ودعايتهم لا تعمل".

وبينما شدد على أن الطرفين المتفاوضين اتفقا على عدم مناقشة تفاصيل المحادثات، أشار بودولاك إلى أن الأهداف الأوكرانية ما زالت تتمثل بوقف فوري لإطلاق النار وتوفير ضمانات أمنية بعدم تعرض أوكرانيا للهجوم مرة أخرى وتعويض "هام" عن الخسائر في الأرواح والأضرار التي لحقت بالمدن الأوكرانية.