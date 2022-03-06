نحو 10 آلاف معتقل بروسيا لمناهضتهم غزو أوكرانيا

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

اعتقل أكثر من 1100 شخص في مدن في أنحاء روسيا خلال تظاهرات نظمت، اليوم الأحد، ضد العملية العسكرية التي تنفذها موسكو في أوكرانيا، وفق ما أعلنت مجموعة تعنى برصد الاحتجاجات، وذلك بعد عشرة أيام من بدء الغزو.

وأفادت مجموعة "أو في دي-إنفو" التي تنشط في رصد عمليات الاعتقال التي تطال تظاهرات المعارضة، أنه تم اعتقال 1103 أشخاص في 35 مدينة.

وسجل العدد الأكبر من عمليات الاعتقال في مدينة نوفوسيبيرسك في سيبيريا وفي يكاترينبرغ في الأورال.

واعتقلت شرطة مكافحة الشغب محتجين تجمعوا في ساحات موسكو وسان بطرسبرغ، أكبر مدينتين روسيتين.

وأفادت "ميموريال" أبرز منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في البلاد، باعتقال أوليغ أورلوف، وهو أحد أبرز نشطائها، في ساحة مانيجنايا بلوشاد في موسكو حيث كان يتظاهر.

وكانت الشرطة الروسية قد حذرت من أن أي محاولة لتنظيم تظاهرة غير مرخصة الأحد سيتم "قمعها على الفور" وستوجّه التّهم للمنظمين وللمشاركين فيها.

ومع عمليات التوقيف، اليوم الأحد، يرتفع العدد الإجمالي للمتظاهرين الذين تم اعتقالهم إلى نحو عشرة آلاف منذ 24 شباط/فبراير، عندما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قواته بدخول أوكرانيا لتنفيذ "عملية خاصة".

لكن على الرغم من عملية القمع التي تشنها السلطات ضد التظاهرات والمحتجين الذين يواجهون احتمال توجيه تهم لهم، تشهد روسيا احتجاجات بشكل يومي.

وهذا الأسبوع، حض المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، الروس على تنظيم تظاهرات يومية، مشددا على أن البلاد يجب ألا تكون "أمة جبناء".

والجمعة، أصدر بوتين قانونا يعرض من ينشر "أخبارا مضللة" بشأن الجيش الروسي لأحكام بالسجن تصل إلى 15 عاما.