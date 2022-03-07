استئناف المفاوضات بين كييف وموسكو

بدأت مساء اليوم، الإثنين، جولة ثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية تتناول المسائل الإنسانية، فيما رفضت كييف إجلاء مدنيين إلى روسيا وفق اقتراح قدمته موسكو ونعتته باريس بـ"النفاق".

وفي اليوم الثاني عشر من الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلنت موسكو وقف إطلاق نار في أماكن محددة وفتح ممرات إنسانية للسماح بإجلاء مدنيين من مدن أوكرانية عدة من بينها العاصمة كييف المطوقة من القوات الروسية، وخاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية إلى الشمال والتي تتعرض لقصف شديد منذ عدة أيام.

غير أن نصف الممرات المقترحة تربط بروسيا وبيلاروسيا التي استخدمتها القوات الروسية للعبور إلى أوكرانيا عند شن هجومها في 24 شباط/ فبراير الماضي، ورفضت الحكومة الأوكرانية على الفور هذا الاقتراح. وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك: "هذا ليس خيارا مقبولا".

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أحد القادة الغربيين النادرين الذين يواصلون المناقشات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "كلّ هذا ليس جديًا، إنه استخفاف أخلاقي وسياسي لا يُحتمل بالنسبة لي".

غير أن الجيش الروسي أفاد بأن قرار فتح الممرات الإنسانية اتخذ نزولا عند "طلب شخصي" من الرئيس الفرنسي إلى بوتين، مؤكدا أن وقف إطلاق النار في المواقع المحددة دخل حيز التنفيذ فعلا في الساعة 9:00.

ووصل الوفد الأوكراني عبر مروحية إلى منطقة "بلوفيسك" الغابية في بريست الحدودية مع بولندا وأوكرانيا، حيث تعقد جولة المفاوضات الحالية.

ويترأس الوفد الروسي، فلاديمير مدينسكي، مستشار الرئيس، فيما يترأس الوفد الأوكراني نائب رئيس مكتب الرئاسة ميخايل بودولياك.

ومن المنتظر أن تناقش المفاوضات مسائل سياسية، وقضايا الدعم الإنساني الدولي، وأخرى عسكرية.

أوكرانيا تطالب بوقف الهجمات على المدنيين قبل بدء المحادثات

من جهته، اتهم كبير المفاوضين الروس، فلاديمير مدينسكي، الأوكرانيين، بمنع إجلاء المدنيين من المناطق التي تشهد معارك و"استخدامهم مباشرة وغير مباشرة بما في ذلك دروعا بشرية، وهذه جريمة حرب بلا شك".

وحث المفاوض الأوكراني، ميخائيلو بودولياك، روسيا، على وقف الهجمات على المدنيين في بلاده لدى استعداده لبدء جولة محادثات ثالثة مع مسؤولين روس.

وقال على تويتر "بعد دقائق، سنبدأ التحدث مع ممثلي دولة تعتقد جديا أن العنف واسع النطاق ضد المدنيين له مبرر. اثبتوا أن هذا ليس هو الحال".

صعوبة في "حمل الطرفين على التوصل إلى اتفاق"

والتقى الروس والأوكرانيون قرابة الساعة 18:00 على الحدود البولندية البيلاروسية لبدء جولة مفاوضات ثالثة تتركز حول مسألة الممرات الإنسانية، وذلك بعد جولتين سابقتين لم تسفرا عن نتائج عملية.

والممرات الإنسانية التي تم التفاوض على مبدئها خلال الجولة الثانية من المفاوضات في الثالث من آذار/ مارس، بقيت حبرا على ورق.

وفشلت محاولتا إجلاء في مدينة ماريوبول الإستراتيجية على بحر آزوف في جنوب شرق البلاد والتي يحاصرها الجيش الروسي.

وأعلن مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دومينيك ستيهارت، أن أحد طرق الإجلاء من ماريوبول كانت "ملغومة"، مشيرا إلى صعوبة "حمل الطرفين على التوصل إلى اتفاق ملموس قابل للتطبيق ودقيق".

وبعد عمليات قصف عنيفة ليل الأحد - الإثنين، خفت حدة المعارك موقتا بسبب "خسائر جسيمة" لحقت بالجانب الروسي، بحسب ما أكد وزير الدفاع الأوكراني، أولسكي ريزنيكوف.

لكنه حذر بأن القوات الروسية تعد لـ"سلسلة جديدة من الهجمات" ستستهدف "بالمقام الأول كييف وخاركيف وتشرنيغيف (شمال) وميكوفاييف (جنوب)".

وقتل 13 شخصا على الأقل، مساء اليوم، في قصف طاول مخبزا صناعيا في ماكاريف، على بعد 50 كيلومترا غرب كييف، وفق ما أفادت أجهزة الإسعاف الأوكرانية.

كييف في مرمى روسيا

والتوتر على أشدّه في العاصمة كييف حيث الهجوم متوقع خلال الأيام المقبلة.

وأعلن رئيس بلدية كييف، بطل العالم السابق في الملاكمة، فيتالي كليتشكو، على تطبيق "تلغرام" أن "العاصمة تستعد للدفاع عن نفسها" مؤكدا "كييف ستصمد! ستدافع عن نفسها! لنقف معا!".

وتستعد القوات الأوكرانية لتدمير آخر جسر يربط كييف ببقية المناطق غربا سعيا لوقف تقدم الدبابات الروسية.

وفي إيربين بضاحية كييف، أقيم ممر إنساني غير رسمي سمح للآلاف من سكان المدينة التي سيطرت عليها القوات الروسية بالفرار عبر جسر مرتجل، ثم طريق واحد يتولى أمنه الجيش ومتطوعون.

وهناك تقوم حافلات وشاحنات صغيرة بنقل الأطفال والمسنين والعائلات الفارة والتي تتخلى عن حقائبها الثقيلة للرحيل.

وحذّر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأن روسيا تستعد لقصف أوديسا، المدينة الساحلية الإستراتيجية على البحر الأسود. وأعلن وزير التربية سيرغي شكارليت أن 211 مدرسة تضررت من جراء القصف الروسي.

الأدوار الدبلوماسية

وتسعى الدبلوماسية لاستعادة دورها، مع إعلان أنقرة استضافة محادثات ثلاثية بين وزراء الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والأوكراني دميترو كوليبا، والتركي مولود تشاوش أوغلو، يوم الخميس المقبل. غير أن كييف لم تؤكد مشاركتها بعد.

غير أن فرص نجاح هذا اللقاء تبدو ضئيلة، إذ لا يزال بوتين يطرح قبول كييف بكل مطالب موسكو وفي طليعتها نزح سلاحها واتخاذها وضعا محايدا، كشرط مسبق لأي حوار.

من جانبه، يجري الرئيس الأميركي، جو بايدن، محادثات عبر الفيديو مع ماكرون والمستشار الألماني، أولاف شولتس، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في وقت يدرس الغربيون إمكانية فرض حظر على صادرات النفط الروسي.

غير أن ألمانيا التي تعول على المحروقات الروسية، تعارض ذلك. وحذر شولتس بأن واردات الطاقة الروسية "أساسية لحياة الأوروبيين اليومية" ولا يمكن ضمان الإمدادات إلى القارة من دونها في هذه المرحلة.

ومع تفاقم النزاع واحتمال فرض هذه العقوبات الجديدة على قطاع الطاقة الروسي، واصلت أسعار النفط ارتفاعها، وقارب سعر نفط برنت بحر الشمال 140 دولارا للبرميل، مقتربا من سعره القياسي المطلق.

وفيما تجد روسيا نفسها في عزلة متزايدة على الساحة الدولية، أكدت لها الصين صداقتها "المتينة كالصخر"، عارضة "آفاقا هائلة للتعاون مستقبلا".

وردا على العقوبات، أعلنت الحكومة الروسية وضع قائمة بدول "معادية" ستتمكن الشركات والأفراد الروس من تسديد مستحقاتها لها بالروبل الذي فقد 45% من قيمته منذ كانون الثاني/يناير.