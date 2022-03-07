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غزو أوكرانيا: روسيا تمتنع عن المثول أمام العدل الدولية

تاريخ النشر: 07/03/2022 - 14:43

غزو أوكرانيا: روسيا تمتنع عن المثول أمام العدل الدولية
محكمة العدل الدولية (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

تغيبت روسيا المثول في الجلسة الافتتاحية لمحكمة العدل الدولية اليوم، الإثنين، على خلفية قضية أقامتها أوكرانيا التي تطالب أعلى محكمة في الأمم المتحدة بإصدار أمر لموسكو لوقف غزوها.

وذكرت رئيسة محكمة العدل الدولية، جوان دونوهيو، أن "المحكمة تأسف لعدم مثول روسيا في هذا الإجراء الشفوي".

وقال السفير الروسي لدى هولندا حيث يقع مقر المحكمة، ألكسندر شولغين، إن "الحكومة الروسية لم تكن تنوي المشاركة في هذا الإجراء الشفوي".

وانتقد ممثل أوكرانيا في المحكمة في لاهاي، أنطون كورينيفيتش، روسيا لعدم حضورها إلى المحكمة.

وقال "إنهم ليسوا هنا في هذه المحكمة، إنهم في ساحة المعركة يشنون حربا عدوانية ضد بلدي. هذه هي الطريقة التي تحل من خلال روسيا النزاعات".

وقدّمت كييف طلبا منذ أكثر من أسبوع أمام محكمة العدل الدولية، بعد أيام قليلة من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتطلب أوكرانيا من أعلى محكمة في الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عاجلة لتطلب من روسيا وقف غزوها لأوكرانيا، في انتظار حكم كامل قد يستغرق سنوات.

وأوضح كورينيفيتش أن "محكمة العدل الدولية لديها مسؤولية للتحرك". مضيفا "يجب أن وقف روسيا وللمحكمة دور تؤديه في ذلك".

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