كورونا عالميا: حصيلة الوفيات 6 ملايين والإصابات تتراجع بأغلب الدول

تجاوزت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، اليوم الإثنين 446 مليونا و700 ألف على مستوى العالم، في حين تخطت أعداد الوفيات عتبة الـ6 ملايين شخص، يأتي ذلك في وقت بلغ عن تراجع الإصابات في أغلب الدول ورفع تقييدات كورونا في بعض الدول.

وواصلت جائحة كورونا هذا الأسبوع تراجعها الكبير في العالم، مع انخفاض الحالات في كل مكان باستثناء بعض الدول، علما أن الإصابات بالفيروس تم تسجيلها في أكثر من 200 دولة ومنطقة.

وبلغت أعداد الإصابات 446 مليونا و721 ألفا و132 إصابة، في حين بلغت أعداد الوفيات 6 ملايين و20 ألفا و572، بحسب موقع "ورلد ميتر" المتخصص في رصد آخر الإحصاءات المتعلقة بتفشي الفيروس في دول العالم،

وفي المقابل، تقدر منظمة الصحة العالمية أن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرّتين إلى 3 مرات، آخذة في الاعتبار العدد الزائد للوفيات نتيجة الوباء.

وتتصدر الولايات المتحدة أعداد الإصابات بواقع 80 مليونا و917 ألفا و522 إصابة، وأعداد الوفيات بحصيلة تقدر بـ984 ألفا و20 حالة وفاة.

تليها الهند بـ42 مليونا و967 ألفا و315 إصابة، وأكثر من 515 ألف وفاة، لتحتل المرتبة الثانية في أعداد الإصابات والثالثة في أعداد الوفيات.

وفي كوريا الجنوبية تجاوز عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، اليوم الإثنين، 200 ألف حالة لليوم الرابع على التوالي بسبب استمرار تفشي المتحورة أوميكرون، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4 ملايين و666 ألفا و977 إصابة، وفقا لوكالة "يونهاب" للأنباء.

ووصلت حصيلة الوفيات بسبب كورونا إلى 9096 حالة وفاة، بزيادة قدرها 131 وفاة عن اليوم السابق.

وفي الصين، أعلنت السلطات، أمس الأحد، تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا منذ أكثر من شهرين، حيث اكتشفت مدينة تشينغ داو الساحلية تزايدا لحالات الإصابة بكورونا، بالإضافة إلى تفشيه في إقليمي جيلين وجوانغ دونغ.

وفي ليبيا، أعلنت السلطات الليبية رفع الإجراءات الاحترازية المتخذة بسبب وباء كورونا في المساجد، استعدادا للإلغاء الكلي لتلك الإجراءات في كامل البلاد بعد انحسار المرض.

ومع انتشار فيروس كورونا في ليبيا، فرضت السلطات عدة إجراءات وقائية بالمساجد، منها التباعد بين المصلين لمسافة متر، ولبس الكمامة، وإغلاق أماكن الوضوء.

وأكد مدير مركز مكافحة الأمراض في ليبيا حيدر السائح، أن الموجة الرابعة في طريقها إلى الزوال، معلنا أن آخر تحديث للخريطة الوبائية في بلاده تظهر انحسار المستويات الخطيرة.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا في ليبيا 497 ألفا و958 حالة، منها 6 آلاف و299 وفاة، في حين تعافت 474 ألفا و527 حالة.