روسيا تجدد قصف أوديسا و"مجموعة السبع" تبحث الوضع بأوكرانيا

يبحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، عبر الفيديو مع قادة مجموعة السبع لمناقشة الوضع في بلاده.

ويعقد اجتماع مجموعة السبع عشية العرض العسكري في التاسع من أيار/مايو في روسيا بذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وأجرى الجيش الروسي في الساحة الحمراء بموسكو التدريبات الأخيرة للعرض العسكري التقليدي، بحضور جنود شاركوا في الهجوم على أوكرانيا.

وجددت القوات الروسية قصف مدينة أوديسا الأوكرانية، وفي حين قالت كييف إن قواتها نفذت عملية بطولية في البحر الأسود، فيما اتهمت روسيا الولايات المتحدة بالمشاركة بشكل مباشر في القتال بأوكرانيا.

وفي ماريوبول، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اكتمال عملية إجلاء المدنيين من مجمع آزوفستال.

وفي خاركيف، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية عمدت إلى تدمير 3 جسور بهدف إعاقة الهجمات المعاكسة التي تشنها القوات الأوكرانية في الجبهة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت كميات ضخمة من المعدات الأميركية والأوروبية في إقليم خاركيف.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ74 من الحرب الروسية على أوكرانيا: