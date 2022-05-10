روسيا صعدت هجماتها في دونباس وأوديسا

دخلت الحرب الروسية على أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، يومها الـ76، وقد صعدت القوات الروسية من هجومها على مواقع الجيش الأوكراني في جبهات القتال بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، كما قصفت بالصواريخ مدينة أوديسا جنوب غربي البلاد، مما خلف قتلى وجرحى.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قرار روسيا بدء عملية عسكرية في أوكرانيا كان اضطراريا وصحيحا وفي توقيته، في حين فعّلت واشنطن آلية لدعم أوكرانيا يعود تاريخها للحرب العالمية الثانية.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إنشاء "منظمة سياسية أوروبية" لضم أوكرانيا بالتوازي مع آلية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي قد تستغرق "عقودا".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن أوكرانيا قريبة جدا من الاتحاد الأوروبي، وإن مستقبل أوروبا هو مستقبل الأوكرانيين.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه تلقى إشارات دعم واضحة لبلاده من قبل المفوضية الأوروبية في مسار العضوية في الاتحاد.

ميدانيا، أعلن البنتاغون أن الروس يحرزون تقدما تدريجيا نحو دونباس لكنه بطيء ويواجه بمقاومة أوكرانية شديدة، مؤكدا أن القوات الروسية متأخرة في جدولها الزمني، وأن التقدم الميداني الذي تحرزه محدود للغاية.

من ناحية أخرى، قال دينيس بوشيلين رئيس الانفصاليين في مقاطعة دونيتسك إنه سيحسم موضوع الانضمام إلى روسيا بعد إكمال السيطرة على حدود مقاطعة دونيتسك، وهو أمر يحتاج إلى رأي سكانها، وفق تعبيره.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ76 من الحرب الروسية على أوكرانيا: