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إيران: مقتل أربعة أشخاص وجرح سبعة في عمليّة احتجاز رهائن 

تاريخ النشر: 18/05/2022 - 17:42

إيران: مقتل أربعة أشخاص وجرح سبعة في عمليّة احتجاز رهائن 
عناصر أمن إيرانيّ (توضيحيّة - Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

قُتل أربعة أشخاص بينهم المنفِّذ، وجُرح سبعة، اليوم الأربعاء، في عملية احتجاز رهائن في مقرّ مؤسسة تابعة للدولة في غرب إيران، وفق ما أفادت مصادر رسمية.

وقال قائد الشرطة المحلية في مدينة إيلام، دلاور القاصي مهر في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن "رجلا يبلغ 37 عاما من مؤسسة المستضعفين في مدينة إيلام، دخل قاعة مسلّحا برشاش كلاشنيكوف وقنبلتين".

وأوضح مهر أن المنفّذ "اتّخذ أفرادا من المؤسسة رهائن، وراح يطلق النار وفجّر قنبلة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص بينهم امرأتان، وجرح سبعة".

وأشار إلى أن الحصيلة مرشّحة للارتفاع، لأن أربعة من الجرحى "حالهم حرجة".

ولفتت وكالة "إرنا" للأنباء إلى وجود "دوافع شخصية" لدى المهاجم الذي انتحر في الموقع.

ونشرت الوكالة تسجيل فيديو يظهر عددا من الشرطيين ومسلحين بلباس مدني، وعناصر في الهلال الأحمر الإيراني في محيط المبنى.

وسجّلت الواقعة قرابة التاسعة صباحا بالتوقيت المحليّ في داخل مؤسسة "المستضعفين"، إحدى أبرز الجمعيات الخيرية في إيران.

وعلى مر السنين تحوّلت مؤسسة المستضعفين إلى تجمّع ضخم مساهم في عدد من القطاعات الأساسية في الاقتصاد الإيراني، بينها النفط والتعدين.

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#إيران
#قتاة وجرحى
#احتجاز رهائن
#عملية في إيران

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