تقرير: بن سلمان وبايدن قد يلتقيان للمرة الأولى الشهر المقبل

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قد يجتمعان للمرة الأولى خلال حزيران/ يونيو المقبل.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين، أن إدارة بايدن تجري حاليا محادثات مع السعودية بشأن ترتيب لقاء شخصي محتمل، أثناء تواجد بايدن في الخارج الشهر المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن أي لقاء بين بايدن وبن سلمان، من المرجح أن يتزامن مع اجتماع مجلس التعاون الخليجي في الرياض.

ولم يصدر من الجانبين، حتى الآن، أي تعليق رسمي حول هذه المعلومات.

ويأتي هذا الاجتماع المحتمل بعد أشهر من فتور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ما قد يشكل تحولا في موقف الرئيس الأميركي تجاه السعودية.