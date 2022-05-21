  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

استطلاع: شعبية بايدن تتراجع إلى أدنى مستوياتها

تاريخ النشر: 21/05/2022 - 00:08

استطلاع: شعبية بايدن تتراجع إلى أدنى مستوياتها
بايدن (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

بيّن استطلاع جديد للرأي، أن شعبية الرئيس الأميركي، جو بايدن، تراجعت في أيار/مايو إلى أدنى مستوياتها خلال فترة رئاسته.

ووافق 39% من البالغين في أميركا على أدائه كرئيس، بحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز "الاسوشيتدبرس- نورك" للأبحاث، في مزيد من الانخفاض عن تقييم سلبي سابق قبل شهر.

وقال 2 من كل 10 بالغين إن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح أو أن الاقتصاد في حال جيدة، في تراجع عن 3 من كل 10 قبل شهر. وتركز هذا التراجع بين الديمقراطيين، حيث قال 33% فقط داخل حزب الرئيس إن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، في تراجع عن نسبة 49% في نيسان/أبريل.

وقبل انتخابات التجديد النصفي بلغت الموافقة على سياساته بين الديمقراطيين نسبة 73%، في انخفاض كبير عن وقت سابق في رئاسته. ففي استطلاع أجراه مركز "الاسوشيتدبرس- نورك" عام 2021 لم تنخفض نسبة التأييد لبايدن بين الديمقراطيين مطلقا عن 82%.

وتعكس النتائج شعورا واسعا بالسخط في بلد يواجه سلسلة من التحديات تتراوح من التضخم، والعنف المسلح، ونقص مفاجئ في حليب الأطفال، إلى استمرار تهديد الجائحة.

بودكاست عرب 48

#جو بايدن
#شعبية بايدن
#أميركا

حوارات

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين
حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-04-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"سانا": 3 شهداء في عدوان إسرائيلي استهدف جنوب دمشق
"سانا": 3 شهداء في عدوان إسرائيلي استهدف جنوب دمشق

2022-05-21

الخارجية الأميركية تطالب مجددا بالتحقيق ومساءلة المتسبب في استشهاد أبو عاقلة
الخارجية الأميركية تطالب مجددا بالتحقيق ومساءلة المتسبب في استشهاد أبو عاقلة

2022-05-20

لبنان: حكومة ميقاتي تقر خطة التعافي الاقتصادي
لبنان: حكومة ميقاتي تقر خطة التعافي الاقتصادي

2022-05-20

الأكثر قراءة

عضو الكنيست غيداء ريناوي زعبي تنشق عن الائتلاف ولا تريد إسقاط الحكومة

عضو الكنيست غيداء ريناوي زعبي تنشق عن الائتلاف ولا تريد إسقاط الحكومة

2022-05-19
استعدادات لمواجهة عسكرية..

استعدادات لمواجهة عسكرية.. "عزل شارعيْ 4و 6 وعمليات تخليص من بلدات عربية"

2022-05-19
استقالات من حركة

استقالات من حركة "فتح" في رام الله والبيرة

2022-05-19
الاحتلال الإسرائيلي يحدد هوية بندقية

الاحتلال الإسرائيلي يحدد هوية بندقية "ربما" تكون قد قتلت أبو عاقلة

2022-05-19
الجيش الإسرائيلي يمتنع عن إجراء تحقيق جنائي باغتيال أبو عاقلة

الجيش الإسرائيلي يمتنع عن إجراء تحقيق جنائي باغتيال أبو عاقلة

2022-05-19