روسيا تعلن تدمير شحنة "كبيرة" من الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير شحنة أسلحة غربية كبيرة في منطقة جيتومير الأوكرانية غربي كييف، باستخدام صواريخ "كاليبر" طويلة المدى أُطلقت من البحر.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن الضربة استهدفت "مجموعة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية قادمة من الولايات المتحدة ودول أوروبية" وكانت موجهة إلى القوات الأوكرانية في منطقة دونباس الشرقية حيث يتركز القتال.

ولم يتسن التحقق من صحة التقرير الذي قال أيضا إن الصواريخ الروسية أصابت مستودعات لتخزين الوقود بالقرب من أوديسا على ساحل البحر الأسود، وأسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز سوخوي 25 و14 طائرة مُسيّرة.

وفي آخر تحديث لها بشأن الحرب، التي تسميها موسكو "عملية عسكرية خاصة"، قالت وزارة الدفاع الروسية إن روسيا قصفت العديد من مواقع القيادة الأوكرانية.

وكثف الغرب إمدادات الأسلحة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي الذي بدأ في 24 شباط/ فبراير الماضي، ويحاول الجيش الروسي اعتراض هذه الشحنات وتدميرها.

وزودت الدول الغربية أوكرانيا أسلحة تشمل المدفعية والصواريخ المضادة للطيران وللدروع فيما تطالب كييف بدعم إضافي من حلفائها.

وتقول موسكو إن شحنات الأسلحة الغربية إلى كييف، بالإضافة إلى فرض عقوبات صارمة على الاقتصاد الروسي، ترقى إلى مستوى "حرب بالوكالة" من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.