قتلى وجرحى بدونيتسك والقوات الروسية تتقدم بدونباس

واصلت القوات الروسية التقدم في شرق أوكرانيا، حيث كثفت من قصفها على دونباس، مؤكدة أنها دمرت مخزون أسلحة سلمها الغرب، فيما وقع الرئيس الأميركي جو بايدن قانونًا يوفّر مساعدات جديدة ضخمة لكييف بقيمة 40 مليار دولار.

من جهته، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أن المرحلة الحالية من الحرب "ستكون دموية"، لكن في النهاية سيتعين حلها "عبر الدبلوماسية".

وأكد في مقابلة مع محطة "آي سي تي في" المحلية أنه "ستجري حتمًا محادثات بين أوكرانيا وروسيا، لا أدري ما سيكون شكلها: عبر وسطاء، بلا وسطاء، ضمن دائرة موسّعة، على المستوى الرئاسي".

وأبدى زيلينسكي استعداده مجددا لعقد لقاء إن تطلّب الأمر "على المستوى الرئاسي" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي يرفض ذلك حتى الآن.

وقال مستشار للرئيس الأوكراني إن الجيش الروسي حقق بعض التقدم في منطقة دونباس)، في حين صرح عضو في لجنة المفاوضات الروسية مع أوكرانيا بأن موسكو تبحث مبادلة أسرى مجمع آزوفستال برجل أعمال أوكراني مقرب من الرئيس بوتين.

واعترف تيموفي ميلوفانوف مستشار الرئيس الأوكراني، في ، بأن القوات الروسية تقدمت قليلا في دونباس في محاولة لفرض سيطرتها الكاملة على المنطقة، وأضاف ميلوفانوف أن الحرب في أوكرانيا وصلت إلى مأزق لأن كلا الطرفين يقاتل إلى أقصى حد.

وفي إقليم دونيتسك المجاور لإقليم لوغانسك قال حاكم دونيتسك، بافلو كيريلينكو، إن 7 مدنيين قتلوا وأصيب 10 آخرون، أمس السبت، في منطقته، وذكرت الشرطة الأوكرانية عبر حسابها على فيسبوك أنها أجلت نحو 60 شخصا بينهم أطفال من كنيسة تعرضت للقصف في قرية بوغوروديشني في منطقة دونيتسك.

قال الجيش الروسي إن قواته تتقدم في منطقة دونباس، وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن استكمال السيطرة على إقليم لوغانسك شارف على الانتهاء.

وقال ليونيد سولتسكي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الدوما الروسي وعضو لجنة المفاوضات الروسية مع أوكرانيا إن إقليم دونباس سيشهد أحداثا مهمة في الأشهر القليلة المقبلة، وفق تعبيره.

من ناحية أخرى، قال سولتسكي إن موسكو تنظر في إمكان مبادلة أسرى من مقاتلي كتيبة آزوف الأوكرانية برجل الأعمال الأوكراني فيكتور ميدفيتشوك، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

في المقابل، قالت وسائل إعلام أوكرانية إن القيادة العملياتية الأوكرانية الجنوبية أفادت بفقدان روسيا خلال المعارك التي دارت على طول الخطوط الأمامية الجنوبية في غضون الـ24 ساعة الماضية ما لا يقل عن 36 جنديا و3 دبابات من طراز "تي-72" وقاذفة صواريخ غراد، فضلا عن عدد من المركبات العسكرية.