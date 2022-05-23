إيران: 5 قتلى على الأقلّ ومفقودون إثر انهيار مبنى

لقي ما لا يقل عن خمسة أشخاص مصارعهم، اليوم الإثنين، جرّاء انهيار مبنى تجاري من 10 طوابق لا يزال قيد الإنشاء في مدينة عبدان جنوب غرب إيران، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.

وأورد التلفزيون نبأ عن "انهيار أجزاء من مبنى متروبول المؤلف من عشر طبقات والواقع في مدينة آبادان، مركز محافظة خوزستان".

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وأوضح أن أسباب انهيار المبنى هي قيد التحقيق.

ونقلت القناة عن المتحدث باسم هيئة الإغاثة الوطنية، مجتبى خالدي، قوله: "حتى الآن، قضى أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 21 آخرون" في الانهيار، ليتمّ تأكيد مصرع شخص آخر بعد ذلك.

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من جهتها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية في خوزستان، بأن 80 شخصا على الأقل علقوا جراء انهيار المبنى، وأن العمل جارٍ لإنقاذهم.

وأضافت أن رجال الإنقاذ يستخدمون الكلاب البوليسية للمساعدة في عمليات البحث.

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وأشار التلفزيون الرسمي إلى أن المبنى يقع على "الشارع المركزي الأكثر ازدحاما في المدينة"، ويجاور مباني "تجارية وطبية وأخرى تضم العديد من المكاتب".

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وذكّر الانهيار الكثيرين بحريق عام 2017، وانهيار مبنى بلاسكو الشهير في العاصمة طهران الذي أودى بحياة العشرات.

وفي عام 1978، أدى حريق في دار سينما "ريكس" في عبدان إلى مصرع المئات.

وتستضيف عبدان أقدم مصفاة لتكرير النفط في الشرق الأوسط، والتي دخلت الخدمة في عام 1912.