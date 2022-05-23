  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

الخارجية الصينية: إستراتيجية واشنطن في آسيا مآلها "الفشل"

تاريخ النشر: 23/05/2022 - 09:17

الخارجية الصينية: إستراتيجية واشنطن في آسيا مآلها "الفشل"
رئيس وزراء اليابان يستقبل الرئيس الأميركي (أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

قال وزير الخارجية الصيني، الأحد، أن الإستراتيجية الدبلوماسية الأميركية في آسيا محكوم عليها بالفشل، بحسب ما نقلت عنه وكالة شينخوا الرسمية للأنباء، في وقتٍ أكد الرئيس، جو بايدن، التزام واشنطن تجاه المنطقة خلال زيارة يجريها لكوريا الجنوبية واليابان.

واعتبر الوزير وانغ يي أن "ما يسمى بإستراتيجية المحيطين الهندي والهادئ" التي تعتمدها الولايات المتحدة "هي في جوهرها إستراتيجية لإثارة الانقسام والتحريض على المواجهة وتقويض السلام، وبغض النظر عن كيفية تغليفها أو إخفائها، فإنها ستفشل حتما في النهاية".

وسيسعى بايدن، الثلاثاء، في طوكيو إلى تعزيز الدور الرائد للولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال انضمامه إلى قادة أستراليا والهند واليابان خلال قمة للتحالف الرباعي "كواد".

وقال البيت الأبيض إن هذه "فرصة ضرورية لتبادل وجهات النظر ومواصلة تعزيز التعاون العملي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وشدد وانغ على أن الولايات المتحدة تعمل على "تشكيل تكتلات صغيرة باسم الحرية والانفتاح"، مشيرا إلى أن هدفها هو "احتواء الصين". وتابع "إن الأمر الخطير خصوصا هو أن الولايات المتحدة تلعب بـ‘ورقة تايوان‘ و‘ورقة بحر الصين الجنوبي‘ لإحداث فوضى في المنطقة".

بودكاست عرب 48

#الصين
#أميركا
#آسيا
#سياسة أميركا في آسيا

حوارات

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأمم المتحدة: عدد اللاجئين قسرا في العالم يفوق 100 مليون
الأمم المتحدة: عدد اللاجئين قسرا في العالم يفوق 100 مليون

2022-05-23

بايدن يحذّر: جدري القردة قد يكون له "تداعيات"
بايدن يحذّر: جدري القردة قد يكون له "تداعيات"

2022-05-22

اغتيال عقيد بـ"الحرس الثوري" الإيراني في طهران
اغتيال عقيد بـ"الحرس الثوري" الإيراني في طهران

2022-05-22

الأكثر قراءة

فوضى وانفلات أمني إسرائيلي بعد عملية تل أبيب

فوضى وانفلات أمني إسرائيلي بعد عملية تل أبيب

2022-05-22
السجن 5 أعوام لأسرى نفق الحرية و4 سنوات لمساعديهم

السجن 5 أعوام لأسرى نفق الحرية و4 سنوات لمساعديهم

2022-05-22
ريناوي زعبي باقية في الائتلاف الإسرائيلي

ريناوي زعبي باقية في الائتلاف الإسرائيلي

2022-05-22
استطلاع: 60 مقعدا لمعسكر نتنياهو وميرتس دون نسبة الحسم

استطلاع: 60 مقعدا لمعسكر نتنياهو وميرتس دون نسبة الحسم

2022-05-22
حالة الطقس: معتدل نهارا وبارد ليلا

حالة الطقس: معتدل نهارا وبارد ليلا

2022-05-22