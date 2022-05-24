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إيران: ارتفاع حصيلة انهيار المبنى إلى 10 قتلى

تاريخ النشر: 24/05/2022 - 15:38

إيران: ارتفاع حصيلة انهيار المبنى إلى 10 قتلى
من مكان انهيار المبنى في إيران (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

ارتفعت حصيلة القتلى إثر انهيار مبنى ضخم قيد الإنشاء في جنوب غرب إيران، إلى 10 قتلى على الأقل؛ فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين وجرى توقيف عدد من المسؤولين عن الحادث، وفقا لمصادر رسمية اليوم، الثلاثاء.

وانهار أمس، الإثنين، جزء كبير من مبنى "متروبول" المؤلف من 10 طوابق، والواقع في شارع مزدحم بمدينة آبادان في محافظة خوزستان الإيرانية.

وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي "وفق أحدث الأرقام، قتل عشرة أشخاص وأصيب 32 آخرون بجروح"، وذلك في تصريحات للتلفزيون الرسمي من موقع الحادث.

وأشار إلى تواصل عمليات البحث عن المفقودين الذين لم تحدد السلطات عددهم الدقيق، علما بأن التقديرات بالأمس كانت تؤشر إلى العشرات.

وأفادت حصيلة أولية لهيئة الإغاثة الوطنية، الإثنين، عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 27 آخرين.

وكشفت السلطة القضائية اليوم عن توقيف عشرة أشخاص بينهم رئيس بلدية آبادان وإثنين ممن شغلوا المنصب سابقا، إضافة إلى موظفين في البلدية مشرفين على المشروع، لاتهامهم بـ"المسؤولية" عن انهيار المبنى، وفق موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية في إيران.

ويقع المبنى على "الشارع المركزي الأكثر ازدحاما في المدينة" بجوار مبانٍ "تجارية وطبية وأخرى تضم" مؤسسات ومكاتب، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإثنين.

وقال عدد من الشهود الذين تحدثوا إلى القناة الرسمية، أن انهيار المبنى حصل بشكل "مفاجئ".

وفتحت السلطات تحقيقا لتحديد أسباب الانهيار.

وبعدما أوردت وسائل إعلام إيرانية أمس، الإثنين، نبأ توقيف مالك المبنى، أشار موقع "ميزان أونلاين" اليوم إلى أنه كان من بين ضحايا الانهيار.

وأعلنت السلطات المحلية الحداد غدا الأربعاء في آبادان التي يناهز عدد سكانها 230 ألف نسمة، وتقع في محافظة خوزستان الحدودية مع العراق.

وأعاد حادث الانهيار إلى الأذهان كارثة مبنى "بلاسكو" في وسط طهران، التي وقعت مطلع عام 2017.

وانهار المبنى المؤلف من 15 طبقة بينما كان رجال الاطفاء يعملون على إخماد حريق اندلع فيه. ووفق الحصيلة الرسمية، قضى في الحادث 22 شخصا بينهم 16 من رجال الإطفاء.

بودكاست عرب 48

#إيران
#آبادان
#انهيار المبنى
#انهيار متروبول
#خوزستان

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