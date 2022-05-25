أفغانستان: 9 قتلى على الأقل في تفجير ثلاث حافلات

قُتل تسعة أشخاص على الأقل، عندما استهدفت قنابل ثلاث حافلات صغيرة في مدينة مزار شريف الأفغانية، اليوم الأربعاء، وفق ما أعلنت الشرطة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الناطق باسم شرطة ولاية بلخ، آصف وزيري، قوله: "زرعت القنابل على متن ثلاث حافلات صغيرة في مناطق مختلفة من المدينة"، مضيفا أن 15 شخصا آخرين أصيبوا بجروح.

وانفجرت قنبلة أخرى داخل مسجد في العاصمة كابُل في وقت متأخر الأربعاء، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 10 بجروح، بحسب وزارة الداخلية.

وذكرت الوزارة أن القنبلة كانت مزروعة داخل مروحة في المسجد.

ولم تعلن أي مجموعة بعد مسؤوليتها عن التفجيرات الأربعة، الأربعاء.

وتراجع عدد الهجمات في أنحاء البلاد منذ سيطرت طالبان على السلطة في آب/ أغسطس لكن مدنا عدة شهدت تفجيرات خلال رمضان.

وقُتل عشرات المدنيين خلال رمضان في هجمات نفذت بمعظمها على أساس طائفي، وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابيّ بعضها.