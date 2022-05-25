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الهند تعلن تقييد بيع السكر في الأسواق العالميّة

تاريخ النشر: 25/05/2022 - 23:10

الهند تعلن تقييد بيع السكر في الأسواق العالميّة
("الأناضول")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت الهند، الأربعاء، تقييد بيع السكر في الأسواق العالمية، بعد أيام من حظرها تصدير القمح.

وقالت الحكومة الهندية في بيان، إنها ستحد من صادرات السكر إلى 10 ملايين طن فقط خلال موسم التسويق الحالي الذي يمتد حتى شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأضاف البيان أن الحكومة طلبت من البائعين الحصول على "إذن محدد" من السلطات لتصدير السكر خلال الفترة بين الأول من حزيران/ يونيو و31 تشرين الأول/ أكتوبر.

وتعد الهند أكبر منتجي السكر في العالم، وثاني أكبر مصدر له بعد البرازيل.

وأرجعت الحكومة هذه الإجراءات إلى "حاجتها إلى اتخاذ إجراءات للحفاظ على مخزون السكر في البلاد، بعد نمو غير مسبوق في الصادرات" خلال العام الماضي وموسم التسويق الحالي، حسب البيان.

وخلال موسم التسويق الحالي، الذي يمتد من تشرين الأول/ أكتوبر 2021 إلى أيلول/ سبتمبر 2022، وقعت مصانع السكر الهندية حتى الآن عقودا لتصدير حوالي 9 ملايين طن، وفقا لبيانات حكومية.

كما صدرت البلاد خلال الـ12 شهرا الماضية 7 ملايين طن من السكر إلى الخارج، وهي أعلى كمية صادرات في السنوات الأخيرة.

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت الهند أنها ستصدر كميات استثنائية من القمح هذا الموسم، لكنها تراجعت وحظرت التصدير بعد ظهور أزمة تذبذب وفرة القمح في السوق المحلية، نتج عنه ارتفاع الأسعار.

وواجه قرار الهند حظر تصدير القمح للأسواق العالمية انتقادا من مجموعة السبع ( كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وبريطانيا، والولايات المتحدة)، التي أشارت أن القرار سيزيد من تأزيم الوضع، في أعقاب تذبذب الإمدادات من روسيا وأوكرانيا المتحاربتين.

بودكاست عرب 48

#تقييد بيع السكر
#الهند تقيد بيع السكر
#تصدير القمح

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