  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

كندا ترصد إصابات جديدة بجدري القردة

تاريخ النشر: 25/05/2022 - 14:29

كندا ترصد إصابات جديدة بجدري القردة
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

رصدت السلطات الصحية في كندا، أمس الثلاثاء، 10 إصابات جديدة بمرض جدري القردة في كيبيك، ما يرفع مجمل الإصابات إلى 15 إصابة، متوقعة مزيد من الحالات في مقاطعات أخرى.

ويعتبر جدري القردة الذي رصد في الأسابيع الأخيرة في أوروبا وأميركا الشمالية، مرضا نادرا متوطن في إفريقيا وعادة ما يشفى المصاب به تلقائيا.

وذكر وزير الصحة الكندي، جان إيف دوكلو "نتوقع تأكيد مزيد من الإصابات في الأيام القادمة"، مشيرا إلى تحليل المزيد من العينات.

وأضاف أن "الحكومة الفدرالية وفرت اللقاح إيمفاميون وعقاقير أخرى مخزنة في الاحتياطي الوطني الاستراتيجي للطوارئ".

وجرى تسليم الجرعات الأولى من اللقاح إلى مقاطعة كيبيك أمس، الثلاثاء.

وفيما لا يوجد لقاح معين لجدري القردة، يمكن استخدام اللقاح المضاد للجدري على سبيل الوقاية في حالة مخالطة مصابين.

وأكدت كندا أول حالتي إصابة الأسبوع الماضي في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

ويعد جدري القردة مرضا معديا يسببه فيروس ينتقل إلى الإنسان من حيوانات مصابة، خصوصا القوارض. لكن الفيروس اكتشف للمرة الأولى عام 1958 بين مجموعة من قردة المكاك التي كانت تجرى عليها بحوث، ومن هنا سمّي المرض جدري القردة، كما أوضح المعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية الفرنسي (إنسيرم).

ويمكن أن تتراوح فترة حضانة الفيروس عادة من 5 إلى 21 يوما أما أعراضه فتشبه أعراض الجدري (حمى وصداع وآلام العضلات...) خلال الأيام الخمسة الأولى لكنها عادة ما تكون أقل حدة.

ثم يظهر طفح جلدي على الوجه وراحتي اليدين وأخمص القدمين، وبثور ومن ثم قشور.

بودكاست عرب 48

#كندا
#جدري القردة
#جدري القرود

حوارات

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاتحاد التونسي للشغل: "لن نشارك في حوار سعيّد طالما لم تتغير الشروط"
الاتحاد التونسي للشغل: "لن نشارك في حوار سعيّد طالما لم تتغير الشروط"

2022-05-25

تحذير لواشنطن.. الصين أجرت مناورات قرب تايوان خلال زيارة بايدن
تحذير لواشنطن.. الصين أجرت مناورات قرب تايوان خلال زيارة بايدن

2022-05-25

غرق مركب قبالة سواحل تونس: أكثر من 70 مهاجرا في عداد المفقودين
غرق مركب قبالة سواحل تونس: أكثر من 70 مهاجرا في عداد المفقودين

2022-05-25

الأكثر قراءة

تحقيقان لوسيلتي إعلام أميركيتين: أبو عاقلة اغتيلت برصاص إسرائيليّ... عمدا

تحقيقان لوسيلتي إعلام أميركيتين: أبو عاقلة اغتيلت برصاص إسرائيليّ... عمدا

2022-05-24
جنين: اشتباكات مع الاحتلال واعتقال ضابط بالأمن الوقائي

جنين: اشتباكات مع الاحتلال واعتقال ضابط بالأمن الوقائي

2022-05-24
مصرع سائق شاحنة من وادي سلامة على شارع 6 قرب كفر قاسم

مصرع سائق شاحنة من وادي سلامة على شارع 6 قرب كفر قاسم

2022-05-24
مقتل فتى في جريمة إطلاق نار في حورة

مقتل فتى في جريمة إطلاق نار في حورة

2022-05-24
تقرير: مفاوضات تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية تدخل

تقرير: مفاوضات تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية تدخل "مرحلة حاسمة"

2022-05-24