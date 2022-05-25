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"بارتي غيت": جونسون يتحمل المسؤولية ومطالبات في البرلمان باستقالته

تاريخ النشر: 25/05/2022 - 15:26

"بارتي غيت": جونسون يتحمل المسؤولية ومطالبات في البرلمان باستقالته
جونسون (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

بيّن تقرير "بارتي غيت" انتهاك وزراء في الحكومة البريطانية لتدابير الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، معتبرا أن "ثقافة خرق القواعد في مكتب رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يجب أن تقع على عاتق الذين هم في قمة هرم السلطة".

وأكد جونسون اليوم أنه "يتحمل المسؤولية الكاملة عن حفلات دوانينغ ستريت"، مضيفا أمام النواب "أتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما حصل تحت أنظاري".

وأشار إلى أن "التقرير طالب القادة السياسيين والمسؤولين تحمل المسؤولية النهائية وهو حالي بالتأكيد"؛ فيما لم يظهر أي مؤشرات تدل على إمكانية استجابته للدعوات المطالبة باستقالته على خلفية القضية.

ونشرت، سو غراي، كبيرة موظفي الخدمة المدنية في بريطانيا، تقريرها الذي طال انتظاره اليوم، الأربعاء.

مكتب جونسون، 10 دوانينغ ستريت (Gettyimages)

وذكرت أن "فريق القيادة العليا يجب أن يتحمل المسؤولية عن ثقافة سمحت بوقوع أحداث ما كان يجب السماح بوقوعها".

وأضافت "كانت هناك إخفاقات في القيادة والحكم في 10 دوانينغ ستريت"؛ في إشارة إلى مكتب جونسون.

وحققت كبيرة موظفي الخدمة المدنية في 16 اجتماعا عقدت أثناء منع سكان المملكة المتحدة من التواصل الاجتماعي، بموجب قيود فيروس كورونا التي فرضتها حكومة جونسون.

وأسفر تحقيق منفصل للشرطة عن تغريم 83 شخصا بسبب خرق القيود، بينهم جونسون.

وأدت الفضيحة إلى دعوات لاستقالة جونسون، الذي اعتذر لكنه نفى ارتكاب أي مخالفات شخصية.

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#بارتي غيت
#بوريس جونسون
#بريطانيا
#دوانينغ ستريت

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