واشنطن: مستعدون لزيادة المحادثات المباشرة مع الصين

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، إن بلاده "مستعدة لزيادة المحادثات المباشرة مع الصين عبر بحث مجموعة من القضايا".

وأضاف بلينكن خلال كلمة ألقاها في جامعة "جورج واشنطن"، إن "الصين تقوض بشكل متزايد النظام الدولي، إلا أن واشنطن ستواصل السعي إلى التعاون معها".

وتابع: "نأمل أن يحدث ذلك.. لكن لا يمكننا الاعتماد على الصين لتغيير مسارها، وبناء عليه نسعى لتشكيل بيئة استراتيجية حولها تعزز رؤيتنا لنظام دولي مفتوح وشامل".

ونوّه الوزير الأميركي بوجود "تقارب متزايد داخل المجتمع الدولي يشدد على ضرورة التعامل بمزيد من الواقعية فيما يخص العلاقات مع بكين".

وأشار إلى أن بلاده تسعى لقيادة تكتل من الدول بهدف مواجهة "التحدي طويل الأمد الذي يواجه المجتمع الدولي".

وأكد قائلا: "نحن لا نبحث عن صراع أو حرب باردة جديدة، على العكس، إننا مصممون على تجنب كليهما".

واختتم بلينكن: "حتى أثناء قيامنا بالاستثمار والتوافق والتنافس، سنعمل معًا مع بكين حيث تتداخل مصالحنا.. لا يمكننا أن ندع الخلافات التي تفرقنا تمنعنا من المضي قدمًا في الأولويات التي تتطلب أن نعمل معًا لصالح شعوبنا والعالم".