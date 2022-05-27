  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

عقوبات أميركية جديدة على كوريا الشمالية

تاريخ النشر: 27/05/2022 - 19:08

عقوبات أميركية جديدة على كوريا الشمالية
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

فرضت واشنطن اليوم، الجمعة، عقوبات جديدة مصرفين روسيين متهمين بدعم برنامج أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية، في أعقاب تجارب صاروخية لها.

وجاءت هذه العقوبات بعدما استخدمت روسيا والصين الفيتو ضد مشروع قرار لتشديد العقوبات في مجلس الأمن الدولي.

وقالت وزارة الخزانة إنها بصدد تجميد أي أصول أميركية وتجريم تعاملات مع بنك الشرق الأقصى وبنك سبوتنيك ومؤسسات روسية تتهم بالعمل مع كوريا الشمالية والشركة التجارية المرتبطة بالخطوط الجوية الكورية الشمالية "كوريو" الخاضعة أساسا لعقوبات.

ذكرت وزارة الخزانة أن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ بالستية أحدها عابر للقارات في 24 أيار/مايو بعد زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى آسيا، ما يرفع إلى 23 عدد التجارب البالستية منذ مطلع السنة "ما ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي".

وقال مساعد وزير الخزانة، بريان نلسون، في هذا البيان إن "الولايات المتحدة ستواصل تطبيق العقوبات وفرض احترامها مع حض كوريا الشمالية على العودة الى الدبلوماسية والتخلي عن تطوير أسلحة دمار شامل وصواريخ بالستية".

بودكاست عرب 48

#أميركا
#واشنطن
#كوريا الشمالية
#عقوبات أميركا
#التجارب الصاروخية

حوارات

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تقرير أميركي: طائرات بدون طيار استهدفت المنشأة العسكرية في إيران
تقرير أميركي: طائرات بدون طيار استهدفت المنشأة العسكرية في إيران

2022-05-27

إيران تحتجز ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج
إيران تحتجز ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج

2022-05-27

انهيار المبنى التجاري في إيران: ارتفاع حصيلة القتلى إلى 24
انهيار المبنى التجاري في إيران: ارتفاع حصيلة القتلى إلى 24

2022-05-27

الأكثر قراءة

نتائج التحقيق في استشهاد شيرين أبو عاقلة: استُهدِفت عمدا برصاص قنّاص بجيش الاحتلال

نتائج التحقيق في استشهاد شيرين أبو عاقلة: استُهدِفت عمدا برصاص قنّاص بجيش الاحتلال

2022-05-26
أجهزة الأمن الإسرائيلية توصي بعدم تغيير مسار

أجهزة الأمن الإسرائيلية توصي بعدم تغيير مسار "مسيرة الأعلام" في القدس

2022-05-26
حالة الطقس: أجواء حارة وجافة حتى السبت

حالة الطقس: أجواء حارة وجافة حتى السبت

2022-05-26
ثلاثة شبان فلسطينيين تجولوا بثكنة للاحتلال أثناء نوم الجنود

ثلاثة شبان فلسطينيين تجولوا بثكنة للاحتلال أثناء نوم الجنود

2022-05-26
إلغاء قرار قضائي إسرائيلي يسمح بأداء صلوات يهودية في المسجد الأقصى

إلغاء قرار قضائي إسرائيلي يسمح بأداء صلوات يهودية في المسجد الأقصى

2022-05-26