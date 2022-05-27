عقوبات أميركية جديدة على كوريا الشمالية

عرب ٤٨ / أ ف ب

فرضت واشنطن اليوم، الجمعة، عقوبات جديدة مصرفين روسيين متهمين بدعم برنامج أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية، في أعقاب تجارب صاروخية لها.

وجاءت هذه العقوبات بعدما استخدمت روسيا والصين الفيتو ضد مشروع قرار لتشديد العقوبات في مجلس الأمن الدولي.

وقالت وزارة الخزانة إنها بصدد تجميد أي أصول أميركية وتجريم تعاملات مع بنك الشرق الأقصى وبنك سبوتنيك ومؤسسات روسية تتهم بالعمل مع كوريا الشمالية والشركة التجارية المرتبطة بالخطوط الجوية الكورية الشمالية "كوريو" الخاضعة أساسا لعقوبات.

ذكرت وزارة الخزانة أن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ بالستية أحدها عابر للقارات في 24 أيار/مايو بعد زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى آسيا، ما يرفع إلى 23 عدد التجارب البالستية منذ مطلع السنة "ما ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي".

وقال مساعد وزير الخزانة، بريان نلسون، في هذا البيان إن "الولايات المتحدة ستواصل تطبيق العقوبات وفرض احترامها مع حض كوريا الشمالية على العودة الى الدبلوماسية والتخلي عن تطوير أسلحة دمار شامل وصواريخ بالستية".