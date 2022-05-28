أوكرانيا: لا يمكن الوثوق في أي اتفاق مع روسيا

قال مستشار الرئيس والمفاوض الأوكراني، ميخائيلو بودولياك، اليوم السبت، إنه لا يمكن الوثوق في أي اتفاق مع روسيا، مضيفا أن القوة وحدها هي التي يمكنها وقف الغزو الروسي.

وكتب في رسالة على تطبيق "تيليغرام" معتبرا أن "أي اتفاق مع روسيا لا يساوي شيئا. هل يمكن التفاوض مع بلد يكذب دائما باستخفاف وبأسلوب دعائي؟".

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهام بالمسؤولية عن تعثر محادثات السلام. وكانت آخر جولة مفاوضات مباشرة معروفة بين الجانبين في 29 آذار/ مارس.

وقال الكرملين في وقت سابق من هذا الشهر، إن أوكرانيا لا تظهر أي رغبة في مواصلة محادثات السلام، في حين اتهم مسؤولون في كييف روسيا بالمسؤولية عن عدم إحراز تقدم.

وصرح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم الإثنين، بأن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، هو المسؤول الروسي الوحيد الذي يرغب في لقائه لمناقشة كيفية إنهاء الحرب.

وقال بودولياك إن "روسيا أثبتت أنها بلد هجمي يهدد أمن العالم. لا يمكن ردع أي همجي سوى بالقوة".

وقالت أوكرانيا، أمس الجمعة، إن قواتها قد تضطر للانسحاب من آخر جيب للمقاومة في لوغانسك لتجنب الأسر مع التقدم السريع الذي تحققه القوات الروسية في الشرق، في تغيير كبير لتطورات الحرب الدائرة منذ ثلاثة أشهر.

وربما يُقرب الانسحاب الأوكراني الرئيس الروسي من هدفه المعلن المتمثل في السيطرة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا بالكامل.

وحققت القوات الروسية مكاسب ميدانية في المنطقتين اللتين تكونان معا حوض دونباس، بينما قصفت مدنا وبلدات وحولتها لأنقاض.

وقال حاكم منطقة لوغانسك في شرق أوكرانيا، سيرهي جايداي، إن القوات الروسية دخلت سيفيرودونتسك، أكبر مدينة تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة دونباس الشرقية بعد محاولة مستمرة منذ أيام لمحاصرة القوات الأوكرانية في سيفيرودونتسك، التي قال جايداي سابقا إن 90% من مبانيها تعرضت للدمار.

وقال جايداي على تيليyرام "لن يتمكن الروس من السيطرة على منطقة لوغانسك في الأيام المقبلة كما توقع المحللون"، في إشارة إلى سيفيرودونتسك وليسيتشانسك الواقعة على الجانب الآخر من نهر سفريسكي دونيتس.

وأضاف "سيكون لدينا ما يكفي من القوة والموارد للدفاع عن أنفسنا. ولكن من الممكن أن نتراجع حتى نتجنب تطويقنا".