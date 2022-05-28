  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

أوكرانيا: لا يمكن الوثوق في أي اتفاق مع روسيا

تاريخ النشر: 28/05/2022 - 10:55

أوكرانيا: لا يمكن الوثوق في أي اتفاق مع روسيا
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قال مستشار الرئيس والمفاوض الأوكراني، ميخائيلو بودولياك، اليوم السبت، إنه لا يمكن الوثوق في أي اتفاق مع روسيا، مضيفا أن القوة وحدها هي التي يمكنها وقف الغزو الروسي.

وكتب في رسالة على تطبيق "تيليغرام" معتبرا أن "أي اتفاق مع روسيا لا يساوي شيئا. هل يمكن التفاوض مع بلد يكذب دائما باستخفاف وبأسلوب دعائي؟".

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهام بالمسؤولية عن تعثر محادثات السلام. وكانت آخر جولة مفاوضات مباشرة معروفة بين الجانبين في 29 آذار/ مارس.

وقال الكرملين في وقت سابق من هذا الشهر، إن أوكرانيا لا تظهر أي رغبة في مواصلة محادثات السلام، في حين اتهم مسؤولون في كييف روسيا بالمسؤولية عن عدم إحراز تقدم.

وصرح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم الإثنين، بأن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، هو المسؤول الروسي الوحيد الذي يرغب في لقائه لمناقشة كيفية إنهاء الحرب.

وقال بودولياك إن "روسيا أثبتت أنها بلد هجمي يهدد أمن العالم. لا يمكن ردع أي همجي سوى بالقوة".

وقالت أوكرانيا، أمس الجمعة، إن قواتها قد تضطر للانسحاب من آخر جيب للمقاومة في لوغانسك لتجنب الأسر مع التقدم السريع الذي تحققه القوات الروسية في الشرق، في تغيير كبير لتطورات الحرب الدائرة منذ ثلاثة أشهر.

وربما يُقرب الانسحاب الأوكراني الرئيس الروسي من هدفه المعلن المتمثل في السيطرة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا بالكامل.

وحققت القوات الروسية مكاسب ميدانية في المنطقتين اللتين تكونان معا حوض دونباس، بينما قصفت مدنا وبلدات وحولتها لأنقاض.

وقال حاكم منطقة لوغانسك في شرق أوكرانيا، سيرهي جايداي، إن القوات الروسية دخلت سيفيرودونتسك، أكبر مدينة تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة دونباس الشرقية بعد محاولة مستمرة منذ أيام لمحاصرة القوات الأوكرانية في سيفيرودونتسك، التي قال جايداي سابقا إن 90% من مبانيها تعرضت للدمار.

وقال جايداي على تيليyرام "لن يتمكن الروس من السيطرة على منطقة لوغانسك في الأيام المقبلة كما توقع المحللون"، في إشارة إلى سيفيرودونتسك وليسيتشانسك الواقعة على الجانب الآخر من نهر سفريسكي دونيتس.

وأضاف "سيكون لدينا ما يكفي من القوة والموارد للدفاع عن أنفسنا. ولكن من الممكن أن نتراجع حتى نتجنب تطويقنا".

بودكاست عرب 48

#ميخائيلو بودولياك
#روسيا
#أوكرانيا

حوارات

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بلينكن يحث لبيد على استكمال التحقيق في استشهاد شيرين أبو عاقلة
بلينكن يحث لبيد على استكمال التحقيق في استشهاد شيرين أبو عاقلة

2022-05-28

تقرير: حظر الأسلحة على ليبيا "لا يزال غير فعال"
تقرير: حظر الأسلحة على ليبيا "لا يزال غير فعال"

2022-05-28

الأرجنتين: تشخيص أول إصابتين بجدري القردة في أميركا اللاتينية
الأرجنتين: تشخيص أول إصابتين بجدري القردة في أميركا اللاتينية

2022-05-28

الأكثر قراءة

حولاتا إلى واشنطن... تخوّف إسرائيليّ من انتقام طهران عقب اغتيال خدائي

حولاتا إلى واشنطن... تخوّف إسرائيليّ من انتقام طهران عقب اغتيال خدائي

2022-05-27
يدخلون بجوازاتهم: رجال أعمال إسرائيليون يعقدون صفقات بالسعودية

يدخلون بجوازاتهم: رجال أعمال إسرائيليون يعقدون صفقات بالسعودية

2022-05-27
إصابة خطيرة لإمام مسجد في جريمة إطلاق نار بكفر ياسيف

إصابة خطيرة لإمام مسجد في جريمة إطلاق نار بكفر ياسيف

2022-05-27
استطلاع: المأزق السياسي يتفاقم في حال انتخابات جديدة للكنيست

استطلاع: المأزق السياسي يتفاقم في حال انتخابات جديدة للكنيست

2022-05-27
اعتقال إسرائيلي في تركيا

اعتقال إسرائيلي في تركيا

2022-05-27