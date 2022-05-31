تركيا: إيداع شخصية بارزة في أكبر حزب معارض الحبس

أودعت شخصية بارزة في أكبر حزب معارض في تركيا الحبس، الثلاثاء، بعد إدانتها بإهانة الرئيس، رجب طيب إردوغان، ومسؤولين آخرين.

والحكم الصادر بحق زعيمة "حزب الشعب الجمهوري" المعارض، جنان كفتانجي أوغلو، في إسطنبول، يمنعها من الترشح للانتخابات التشريعية العام المقبل ومن خوض الاستحقاق الرئاسي.

وفي 12 أيار/ مايو ثبّتت محكمة الاستئناف العليا الإدانة الصادرة بحق كفتانجي أوغلو، بثلاث تهم على خلفية تغريدة مناهضة لإردوغان.

ولكن مسؤولين في الحزب كشفوا أن كفتانجي أوغلو قد يطلق سراحها قبل انقضاء عقوبة الحبس أربع سنوات و11 شهرا و20 يوما الصادرة بحقها، بما أن هذا الأمر يمكن أن يحصل في عقوبات الحبس التي تقل عن خمس سنوات، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وفي 21 أيار/ مايو احتشد عشرات آلاف الأشخاص في إسطنبول، للتعبير عن دعمهم للمسؤولة الحزبية بعد صدور الحكم القضائي بحقها.

وأدت كفتانجي أوغلو، وهي طبيبة، دورا رئيسيا في فوز مرشح الحزب أكرم إمام أوغلو في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول في العام 2019، وكانت تلك المرة الأولى التي يخسر فيها حزب رجب طيب إردوغان رئاسة أكبر بلدية تركية منذ 25 عاما.

وسيمثل إمام أوغلو بدوره، الأربعاء، أمام المحكمة حيث يواجه تهما بإهانة شخصيات رسمية. وهو يواجه في حال إدانته حكما بالحبس قد يصل إلى 25 عاما.

ويتّهم معارضو الرئيس التركي، إدارته بأنها تمارس الضغط على المعارضة في إطار الاستعداد للانتخابات الرئاسية، المقررة العام المقبل.