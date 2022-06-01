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محادثات تجاريّة بين الولايات المتحدة وتايوان في تحدٍ لبكين

تاريخ النشر: 01/06/2022 - 16:56

محادثات تجاريّة بين الولايات المتحدة وتايوان في تحدٍ لبكين
الرئيس الأميركيّ، بايدن (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلنت الولايات المتحدة وتايوان، اليوم الأربعاء، بدء محادثات تجارية ثنائية في تحدٍ لبكين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها وترفض السماح لها بإقامة علاقات رسمية مع دول أجنبية.

وقالت ممثلة التجارة الأميركية في بيان، إن نائبتها سارة بيانكي والوزير التايواني، جون دينغ، أطلقا خلال لقاء عبر الإنترنت، أمس الثلاثاء، "مبادرة التجارة الأميركية-التايوانية للقرن الحادي والعشرين، بهدف تطوير طرق ملموسة لتعميق" علاقاتهما الاقتصادية والتجارية.

وأضافت أنه من المقرر أن يعقد أول اجتماع "في وقت لاحق من هذا الشهر في واشنطن، برعاية مكتب تايبيه التمثيلي الاقتصادي والثقافي في الولايات المتحدة (تيكرو) والمعهد الأميركي في تايوان.

ويمثل "تيكرو" مصالح تايوان في الولايات المتحدة في غياب علاقات دبلوماسية رسمية ويقوم بمهام سفارة بحكم الأمر الواقع.

ويأتي هذا الإعلان، بعد يومين من توغل ثلاثين طائرة صينية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية التي تعيش تحت تهديد دائم بغزو من الصين.

وتعتبر بكين هذه المنطقة جزءًا من أراضيها وقد تعهدت باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر. وبالتالي قد يؤدي إطلاق المحادثات التجارية مع واشنطن إلى رد فعل قوي من الحكومة الصينية.

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#الولايات المتحدة
#تايوان
#بكين

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