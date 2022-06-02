الأمم المتحدة: أكثر من مليون نازح داخليًّا في ميانمار

وصل عدد النازحين داخليا في ميانمار إلى أكثر من مليون شخص، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال دوجاريك: "تجاوز عدد النازحين داخليًا من الرجال والنساء والأطفال في ميانمار المليون شخص".

وأضاف: "يشمل ذلك الرقم حوالي 700 ألف شخص نزحوا بسبب القتال وانعدام الأمن، منذ استيلاء الجيش على السلطة في فبراير (شباط) من العام الماضي".

وأضاف دوجاريك: "بالإضافة إلى ذلك هناك ما يقرب من 40 ألف شخص من ميانمار نازحون حاليًا في الهند وتايلاند المجاورتين".

وأشار إلى أن "وكالات الإغاثة وشركاؤها المحليون، يعملون على تزويد النازحين والمجتمعات المضيفة بالطعام والمياه النظيفة والمأوى والأدوية ومستلزمات النظافة والمواد الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19)".

وتابع دوجاريك: " خلال الربع الأول من عام 2022 ، وصل عمال الإغاثة إلى 2.6 مليون شخص وذلك على الرغم من الصعوبات في الوصول إلى جانب التمويل المحدود".

وقال: " بالحديث عن التمويل حتى الآن، تم استلام 10 في المائة فقط من مبلغ 826 مليون دولار الذي طلبناه لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022".

وحذّر من أن " التضخم في أسعار المواد الغذائية والوقود ومواد الإيواء أدى إلى تقليص عملياتنا، ولذلك نحن ندعو مرة أخرى الجهات المانحة إلى التبرع بسخاء لإنقاذ وحماية أرواح النساء والرجال والأطفال".