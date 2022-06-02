"أوبك+" تقرر زيادة إنتاج النفط وواشنطن ترحب

أعلنت الدول المنتجة للنفط في "أوبك+"، اليوم الخميس، عن زيادة أكبر مما كان متوقعا في إنتاجها هذا الصيف في محاولة للحد من الارتفاع المتواصل للأسعار منذ بداية الحرب في أوكرانيا، في قرار سارعت الولايات المتحدة إلى الترحيب به.

وأعلن التحالف، في بيان، أن ممثلي الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءهم العشرة (أوبك+) اتفقوا على "تعديل إنتاج تموز/ يوليو بزيادة 648 ألف برميل يوميًا"، مقارنة بـ432 ألف برميل حددت في الأشهر السابقة.

وشدد البيان على "أهمية استقرار الأسواق وتوازنها".

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم، إن إنتاج النفط الروسي يواصل الارتفاع في أوائل حزيران/ يونيو مقارنة بمستواه في أيار/ مايو، مضيفا أن من المهم لموسكو مواصلة التعاون مع أوبك+.

وأضاف نوفاك أن قرار تحالف أوبك+ للدول المنتجة للنفط زيادة الإنتاج في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس بدلا من أيلول/ سبتمبر، سيساعد في تغطية الطلب المتزايد على الخام بسبب عوامل موسمية.

في المقابل، قال البيت الأبيض، في بيان صدر عنه بعيد الدول المنتجة للنفط في "أوبك+"، إن الولايات المتحدة ترحب بقرار دول أوبك+. وأشاد البيت الأبيض بـ"دور السعودية والإمارات والكويت والعراق في تحقيق التوافق في أوبك+".