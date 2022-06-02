  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

"أوبك+" تقرر زيادة إنتاج النفط وواشنطن ترحب

تاريخ النشر: 02/06/2022 - 17:13

"أوبك+" تقرر زيادة إنتاج النفط وواشنطن ترحب
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت الدول المنتجة للنفط في "أوبك+"، اليوم الخميس، عن زيادة أكبر مما كان متوقعا في إنتاجها هذا الصيف في محاولة للحد من الارتفاع المتواصل للأسعار منذ بداية الحرب في أوكرانيا، في قرار سارعت الولايات المتحدة إلى الترحيب به.

وأعلن التحالف، في بيان، أن ممثلي الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءهم العشرة (أوبك+) اتفقوا على "تعديل إنتاج تموز/ يوليو بزيادة 648 ألف برميل يوميًا"، مقارنة بـ432 ألف برميل حددت في الأشهر السابقة.

وشدد البيان على "أهمية استقرار الأسواق وتوازنها".

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم، إن إنتاج النفط الروسي يواصل الارتفاع في أوائل حزيران/ يونيو مقارنة بمستواه في أيار/ مايو، مضيفا أن من المهم لموسكو مواصلة التعاون مع أوبك+.

وأضاف نوفاك أن قرار تحالف أوبك+ للدول المنتجة للنفط زيادة الإنتاج في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس بدلا من أيلول/ سبتمبر، سيساعد في تغطية الطلب المتزايد على الخام بسبب عوامل موسمية.

في المقابل، قال البيت الأبيض، في بيان صدر عنه بعيد الدول المنتجة للنفط في "أوبك+"، إن الولايات المتحدة ترحب بقرار دول أوبك+. وأشاد البيت الأبيض بـ"دور السعودية والإمارات والكويت والعراق في تحقيق التوافق في أوبك+".

بودكاست عرب 48

#أوكرانيا
#الولايات المتحدة
#أوبك
#روسيا
#الولايات المتحدة

حوارات

حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية
حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية

2022-05-28

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تونس: 5 أحزاب تطلق حملة لـ"إسقاط" الاستفتاء على الدستور
تونس: 5 أحزاب تطلق حملة لـ"إسقاط" الاستفتاء على الدستور

2022-06-02

الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا
الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا

2022-06-02

تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين 
تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين 

2022-06-02

الأكثر قراءة

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال في مخيم العروب

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال في مخيم العروب

2022-06-01
شهيد وإصابتان حرجتان برصاص الاحتلال خلال المواجهات في يعبد

شهيد وإصابتان حرجتان برصاص الاحتلال خلال المواجهات في يعبد

2022-06-01
شريط فيديو يفنّد ادعاء امرأة يهودية ويبرئ نهاد عازم مدني من الطيبة

شريط فيديو يفنّد ادعاء امرأة يهودية ويبرئ نهاد عازم مدني من الطيبة

2022-06-01
حالة الطقس: حار وجاف رغم انكسار الموجة الحارة

حالة الطقس: حار وجاف رغم انكسار الموجة الحارة

2022-06-01
رمات غان: إزالة لافتة تدعو للتعايش فيها علما فلسطين وإسرائيل

رمات غان: إزالة لافتة تدعو للتعايش فيها علما فلسطين وإسرائيل

2022-06-01