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مالي: مقتل جنديين مصريين في انفجار عبوة ناسفة

تاريخ النشر: 03/06/2022 - 19:39

مالي: مقتل جنديين مصريين في انفجار عبوة ناسفة
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

قُتل عنصران من قوة "حفظ السلام" التابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي اليوم، الجمعة، إثر انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع وسط البلاد؛ حسب ما أفاد الناطق باسم البعثة، أوليفييه سالغادو.

وذكر مسؤول أمني، أن "الجنديين كانا ضمن الكتيبة المصرية العاملة في إطار بعثة الأمم المتحدة".

وأضاف سالغادو، أن "جنديين آخرين أصيبا بجراح".

ووقع الانفجار قرب دوينتزا على محور الطرقات المؤدي إلى تمبكتو. وهما ثاني وثالث عنصر من قوة "حفظ السلام" يقتلان في ثلاثة أيام. وكان جندي أردني قضى متأثرا بإصابته بسلاح خفيف او قاذفة صواريخ على قافلة كان ضمنها الأربعاء في كيدال.

مع أكثر من 12 ألف جندي ينتشرون في هذا البلد الغارق في أزمة منذ اندلاع تمرد جهاديين واستقلاليين في 2012، تعد مينوسما بعثة الأمم المتحدة التي خسرت أكبر عدد من العناصر في العالم.

ومنذ إنشائها في 2013، قتل 174 عنصرا من قوة "حفظ السلام" في أعمال معادية.

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#مالي
#قوات حفظ السلام
#الأمم المتحدة
#مصر

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