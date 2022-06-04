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الجيش الروسي: وحدات أوكرانية تنسحب من مدينة سيفيرودونيتسك

تاريخ النشر: 04/06/2022 - 19:28

الجيش الروسي: وحدات أوكرانية تنسحب من مدينة سيفيرودونيتسك
جنود أوكران (Getty images)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

أكد الجيش الروسي، اليوم السبت، أن وحدات عسكرية أوكرانية تنسحب من مدينة سيفيرودونيتسك في شرقي أوكرانيا والتي تشهد معارك شرسة بين قوات كييف والقوات الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "وحدات من الجيش الاوكراني تعرضت لخسائر جسيمة خلال المعارك في سيفيرودونيتسك (ما يصل إلى تسعين في المئة في وحدات عدة) تنسحب نحو ليسيتشانسك"، المدينة الكبيرة المجاورة.

ولم تحدّد الوزارة عدد الجنود الذين ينسحبون نحو ليسيتشانسك. ولم تتمكن وكالة "فرانس برس" من التحقق من صحة هذه المعلومات بطريقة مستقلّة.

وقال الجيش الروسي "أمرت السلطات الأوكرانية، بعدما لاحظت أن من المستحيل أن تواصل مقاومتها وأن تسيطر على منطقة سيفيرودونيتسك الصناعية، مجموعة تكتيكية مختلطة، بتفخيخ خزانات تحتوي على النيترات وحمض النيتريك في مصنع آزوت".

ولفت الجيش إلى أن المجموعة التي بقيت في الموقع تتألف أيضًا من "ناجين" ينتمون إلى لواء الهجوم الجوي التاسع والسبعين وعناصر في الدفاع الإقليمي الأوكراني.

ويسعى الجيش الأوكراني، بحسب موسكو، إلى تفجير هذه الخزانات التي تحوي مواد كيميائية لتلويث المنطقة و"تأخير" هجوم القوات الروسية.

والهدف المعلن للقوات الروسية هو السيطرة على حوض دونباس الذي سيطرت عليه جزئيا القوات الانفصالية الموالية لروسيا والمدعومة منها في 2014.

ومدينة سيفيرودونيتسك أساسية لتحقيق هذا الهدف. وكان عدد سكانها قبل الحرب يناهز مئة ألف نسمة.

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