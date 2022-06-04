ماذا فعلت طائرة فوق منزل بايدن؟

عرب ٤٨ / أ ف ب

دخلت طائرة خاصة "عن طريق الخطأ" المجال الجوي فوق المنزل الذي يقضي فيه الرئيس الأميركي، جو بايدن، عطلة نهاية الأسبوع، حسب ما أعلن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم السبت.

ولفت المسؤول نفسه إلى أن ذلك لم يكن "هجوما"، مضيفا أنه "تم اتخاذ إجراء احترازي".

وجرى نقل الرئيس الأميركي وزوجته جيل بايدن لفترة وجيزة قبل أن يعودا إلى مقر إقامتهما في منتجع ريهوبوث الساحلي الذي يبعد نحو مئتي كيلومتر شرق واشنطن.

وأكد المسؤول في البيت الأبيض الذي طلب عدم كشف هويته، أن "بايدن وزوجته بأمان".

وقال الجهاز الأمني السري الذي يتولى حماية المسؤولين الأميركيين في بيان "قبيل الساعة 13:00 (17:00 بتوقيت غرينتش)، دخلت طائرة خاصة المجال الجوي المحظور فوق ريهوبوث بعد أن دخلت، من طريق الخطأ، منطقة آمنة".

واضاف "تمت مرافقة (الطائرة) على الفور" إلى خارج المجال الجوي المحظور.

وجاء أيضًا في البيان أن "التحقيق الأولي يُظهر أن الطيار لم يكن يستخدم القناة الإذاعية الصحيحة (...) ولم يكن يحترم" تعليمات السلطات "ولم يكن يتابع المسار المعلن عنه".

وختم البيان أن الجهاز السري "سيحقق مع الطيار".