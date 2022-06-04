  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

ماذا فعلت طائرة فوق منزل بايدن؟

تاريخ النشر: 04/06/2022 - 22:17

ماذا فعلت طائرة فوق منزل بايدن؟
بايدن (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

دخلت طائرة خاصة "عن طريق الخطأ" المجال الجوي فوق المنزل الذي يقضي فيه الرئيس الأميركي، جو بايدن، عطلة نهاية الأسبوع، حسب ما أعلن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم السبت.

ولفت المسؤول نفسه إلى أن ذلك لم يكن "هجوما"، مضيفا أنه "تم اتخاذ إجراء احترازي".

وجرى نقل الرئيس الأميركي وزوجته جيل بايدن لفترة وجيزة قبل أن يعودا إلى مقر إقامتهما في منتجع ريهوبوث الساحلي الذي يبعد نحو مئتي كيلومتر شرق واشنطن.

وأكد المسؤول في البيت الأبيض الذي طلب عدم كشف هويته، أن "بايدن وزوجته بأمان".

وقال الجهاز الأمني السري الذي يتولى حماية المسؤولين الأميركيين في بيان "قبيل الساعة 13:00 (17:00 بتوقيت غرينتش)، دخلت طائرة خاصة المجال الجوي المحظور فوق ريهوبوث بعد أن دخلت، من طريق الخطأ، منطقة آمنة".

واضاف "تمت مرافقة (الطائرة) على الفور" إلى خارج المجال الجوي المحظور.

وجاء أيضًا في البيان أن "التحقيق الأولي يُظهر أن الطيار لم يكن يستخدم القناة الإذاعية الصحيحة (...) ولم يكن يحترم" تعليمات السلطات "ولم يكن يتابع المسار المعلن عنه".

وختم البيان أن الجهاز السري "سيحقق مع الطيار".

بودكاست عرب 48

#جو بايدن
#أميركا
#واشنطن

حوارات

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية
حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية

2022-05-28

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

جمعية القضاة التونسيين تقر إضرابا لمدة أسبوع
جمعية القضاة التونسيين تقر إضرابا لمدة أسبوع

2022-06-04

مناورات بحرية بين واشنطن وسول لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية
مناورات بحرية بين واشنطن وسول لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية

2022-06-04

الجيش الروسي: وحدات أوكرانية تنسحب من مدينة سيفيرودونيتسك
الجيش الروسي: وحدات أوكرانية تنسحب من مدينة سيفيرودونيتسك

2022-06-04

الأكثر قراءة

جولة بايدن الشرق أوسطية: زيارة قصيرة لإسرائيل ولقاء مع بن سلمان

جولة بايدن الشرق أوسطية: زيارة قصيرة لإسرائيل ولقاء مع بن سلمان

2022-06-03
حالة الطقس: حار وجاف

حالة الطقس: حار وجاف

2022-06-03
معتقلو هبة الكرامة من زلفة.. 13 شابا رهن الاعتقال والحبس المنزلي

معتقلو هبة الكرامة من زلفة.. 13 شابا رهن الاعتقال والحبس المنزلي

2022-06-03
صلاح يكشف عن أمنيته المستحيلة!

صلاح يكشف عن أمنيته المستحيلة!

2022-06-03
الاحتلال يفرج عن مديرة لجان العمل الصحيّ الأسيرة عودة

الاحتلال يفرج عن مديرة لجان العمل الصحيّ الأسيرة عودة

2022-06-03