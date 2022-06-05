بنغلادش: مصرع 49 شخصا وإصابة 300 بحريق بمستودع حاويات

قضى 49 شخصا على الأقل جراء حريق أدى إلى انفجار كيميائي ضخم في منشأة لتخزين حاويات الشحن في بنغلادش، وفق ما أعلن مسؤولون اليوم، الأحد. والحصيلة مرشّحة للارتفاع نظرا لأن عدد المصابين تخطى 300 شخص، بعضهم في حال خطرة، وفق مسؤولين.

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا جثثا لم يتم انتشالها بعد في المنشاة الواقعة قرب ميناء شيتاغونغ الجنوبي الكبير.

ويعمل مئات من عناصر الإغاثة على إخماد الحريق الذي اندلع ليل السبت في سيتاكوندا، على بعد نحو 40 كلم من شيتاغونغ، حيث انفجر عدد من المستوعبات التي تحتوي على مواد كيميائية، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء للصحافيين.

وقال كبير الأطباء في المنطقة الياس تشودري، في تصريح لوكالة فرانس برس إن من بين هؤلاء صحافيين عدة كانوا يغطون الحدث، عبر خاصية البث المباشر على فيسبوك.

وقال أحد المتطوعين للصحافيين "لا تزال هناك جثث في الأماكن التي طالها الحريق. شاهدت ما بين ثماني وعشر جثث".

وقال قائد الشرطة المحلية في شيتاغونغ أنور حسين، إن بين المصابين 40 عامل إطفاء على الأقل وعشرة شرطيين، مشيرا إلى أن حصيلة القتلى تضم خمسة عمال إطفاء.

بدوره، أشار مصدر في اتحاد الحاويات البنغلاديشية الداخلية، إلى أن بعض الحاويات تحتوي على مواد كيميائية، بما في ذلك بيروكسيد الهيدروجين.

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